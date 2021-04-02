Оператор проекта "Северный поток-2" ранее обвинил Варшаву в незаконной деятельности в водах Балтийского моря. Вооруженные силы Польши опровергли заявления России, заявив, что никаких провокаций не осуществляют.

Соответствующее заявление распространило оперативное командование Военно-Морских сил Польши в ответ на высказывания России.

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Польша заверила, что не вмешивается в строительство газопровода

В заявлении отмечается, что самолеты M-28B Bryza проводят регулярные патрульно-разведывательные полеты в регионе.

Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с нормами международного права,

– уверяют в ВМС.

Напомним, ранее оператор проекта газопровода указал на повышенную активность кораблей и гражданских судов в зоне строительства "Северного потока-2". Директор филиала компании Андрей Минин подчеркнул, что это может привести к аварийному повреждению трубопровода.