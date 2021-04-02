Польша опровергла обвинения России в провокациях возле "Северного потока-2"
Оператор проекта "Северный поток-2" ранее обвинил Варшаву в незаконной деятельности в водах Балтийского моря. Вооруженные силы Польши опровергли заявления России, заявив, что никаких провокаций не осуществляют.
Источник:Radio Opole
Соответствующее заявление распространило оперативное командование Военно-Морских сил Польши в ответ на высказывания России.
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Польша заверила, что не вмешивается в строительство газопровода
В заявлении отмечается, что самолеты M-28B Bryza проводят регулярные патрульно-разведывательные полеты в регионе.
Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с нормами международного права,
– уверяют в ВМС.
Напомним, ранее оператор проекта газопровода указал на повышенную активность кораблей и гражданских судов в зоне строительства "Северного потока-2". Директор филиала компании Андрей Минин подчеркнул, что это может привести к аварийному повреждению трубопровода.
"Северный поток-2": основное
- Россия строит "Северный поток-2" для того чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.
- В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые прокладывали трубы для газопровода, поэтому строительство остановили. Но через год его восстановили. В марте 2021 года сенаторы США отправили письмо президенту Джо Байдену, в котором призвали ввести новые санкции.
- Недавно в компании заявили, что "Северный поток-2" почти достроили – сейчас он готов на 95%.
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