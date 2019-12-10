США согласовали санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения согласовали по строительству трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Санкции США могут заставить компании отказаться от участия в проектах "Северный поток-2" из-за больших расходов. О согласовании санкций сообщило издание The New York Times.

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Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершения на 5 лет.

Справка. Бюджет США будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.

Что предусматривают санкции

Ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США.

Председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш ранее заявлял, что эти ограничения могут заставить компании отказаться от участия в проектах "Северный поток-2". Сенатор полагает, что тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

Обратите внимание. Закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. Включение санкций против "Северного потока-2" к проекту означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

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В общем российский трубопровод "Северный поток-2" должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство трубопровода, ведь он усилит энергетическую зависимость Европы от России.



"Северный поток-2" на карте

Что такое "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно у него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.



– Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

– Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

– Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

– Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

– Партнеры – французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Что надо знать о "Турецком потоке"Это международный проект газопровода, первая ветка которого будет поставлять газ в Турцию, а вторая – в Южную Европу. "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины. По плану, новый газопровод должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгарии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.



Недавно в России заявили, что начали заполнять газом первую ветвь "Турецкого потока". Болгария уже начала строительство второй ветки этого газопровода на своей территории.