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      Болгария начала строительство российского газопровода в обход Украины

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      Болгария обещает России завершить строительство "Турецкого потока" до 2020 года
      Болгария обещает России завершить строительство "Турецкого потока" до 2020 года

      Болгария начала работу по строительству инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". Все работы должны быть завершены уже к 2020 году.

      В понедельник, 21 октября, даже состоялась официальная церемония открытия работ с участием премьера Болгарии Екатерины Захариевой и посла России, сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова.

      Интересно: В обход Украины: Молдова договорилась с Россией о новом газовом контракте

      Болгарские партнеры заверили, что все работы, как и запланировано, завершатся к 2020 году,
      – подчеркнул Лавров.

      Турецький потік, карта
      Карта "Турецкого потока" / фото: Ukr.Media

      Что известно о газопроводе "Турецкий поток"?
      "Турецкий поток" – это международный проект газопровода, который должен соединять Россию с европейской частью Турции через Черное море.

      По плану, новый газопровод в обход Украины должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгрии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.

      Впрочем проект носит и политический характер – "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины, с которой Россия после вторжения на Донбасс и аннексии Крыма начала и очередную газовую войну.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Болгария Новости России Газовый конфликт Газ Газпром
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