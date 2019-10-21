Болгария начала строительство российского газопровода в обход Украины

Болгария начала работу по строительству инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". Все работы должны быть завершены уже к 2020 году.

В понедельник, 21 октября, даже состоялась официальная церемония открытия работ с участием премьера Болгарии Екатерины Захариевой и посла России, сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на главу российского МИД Сергея Лаврова.

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Болгарские партнеры заверили, что все работы, как и запланировано, завершатся к 2020 году,

– подчеркнул Лавров.



Карта "Турецкого потока" / фото: Ukr.Media

Что известно о газопроводе "Турецкий поток"?

"Турецкий поток" – это международный проект газопровода, который должен соединять Россию с европейской частью Турции через Черное море.



По плану, новый газопровод в обход Украины должен обслуживать российских клиентов из Турции, Болгрии, Венгрии, Сербии, Греции и Италии.



Впрочем проект носит и политический характер – "Турецкий поток" должен действовать в обход Украины, с которой Россия после вторжения на Донбасс и аннексии Крыма начала и очередную газовую войну.