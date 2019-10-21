Болгарія розпочала будівництво російського газопроводу в обхід України

Болгарія розпочала роботу з будівництва інфраструктури для транспортування газу другою гілкою "Турецького потоку". Усі роботи має бути завершено вже до 2020 року.

У понеділок, 21 жовтня, навіть відбулася офіційна церемонія відкриття робіт за участю прем'єрки Болгарії Катерини Захарієвої та посла Росії, повідомляє видання "ТАСС" з посиланням на главу російського МЗС Сергія Лаврова.

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Болгарські партнери запевнили, що усі роботи, як і заплановано, завершаться до 2020 року,

– підкреслив Лавров.



Карта "Турецього потоку" / фото: Ukr.Media

Що відомо про газопровід "Турецький потік"?"Турецький потік" – це міжнародний проєкт газопроводу, який має сполучати Росію з європейською частиною Туреччини через Чорне море.



За планом, новий газопровід в обхід України має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгрії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.



Втім проєкт носить і політичний характер – "Турецький потік" має діяти в обхід України, з якою Росія після вторгнення на Донбас та анексії Криму розпочала і чергову газову війну.