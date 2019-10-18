В обхід України: Молдова домовилась з Росією про новий газовий контракт

Молдова домовилася про продовження контракту на поставки російського газу, а також про можливість його транспортування в обхід України.

Про успіхи у переговорах із російським монополістом повідомив президент Молдови Ігор Додон. За його словами, мовиться про новий контракт з 1 січня 2020 року.

Важливо: Шантаж Росії: "Газпром" висунув Україні умови підписання нового транзитного контракту

Водночас, Додон зауважив, що надія на забезпечення транзиту російського газу по території України все ще залишається.

Відзначимо, що Кабінет міністрів України раніше доручив сприяти поставкам газу у Молдову без участі російського "Газпрому". Зокрема, мовилось про можливість поставок Кишиневу реверсного газу з країн Євросоюзу.

Наразі постачання газу через територію України – єдиний для Молдови шлях. Росія паралельно будує газопровід до Румунії, однак його запуск очікується не раніше березня 2020 року.

Що цікаво, "Газпром" надав Молдові знижку на купівлю газу після того, як уряд країни погрожував відмовитись від російського газу.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту.

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Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.



Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу. До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.



Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.