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      Шантаж Росії: "Газпром" висунув Україні умови підписання нового транзитного контракту

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      Володимир Путін та Олексій Міллер
      Володимир Путін та Олексій Міллер / Алексей Никольский / ТАСС

      Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що новий транзитний контракт залежить від того, чи відмовиться Україна від перемоги у Стокгольмському арбітражі. Припинення транзиту стає все більш реальним.

      Глава "Газпрому" наголосив, що для укладення нового контракту необхідно повністю врегулювати всі судові суперечки з Україою. Росія назвала свою пропозицію "нульовим варіантом". Про це інформує пресслужба російського уряду за підсумками зустрічі Міллера і прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

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      Окрім того, в Кремлі наголосили і на другій умові для нового контракту – завершенні процедури анбандлінгу (виділення функції оператора ГТС в окрему компанію). За словами Міллера, якщо до 1 січня 2020 року не буде створено незалежного газотранспортного оператора і незалежного регулятора, "єдиним шляхом буде продовження діючого контракту у нових ринкових умовах".

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      Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський заявляв, що офіційний Київ хотів би домовитися з РФ щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту. 

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду. Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року.

      Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу. До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

      Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Газ Ринок газу Газпром Газовий контракт Газовий конфлікт Україна – Росія Олексій Міллер Нафтогаз
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