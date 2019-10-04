Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

Якщо контракт про транзит газу через територію України таки укладуть, то тариф буде визначатися у відповідності з європейським законодавством. У Росії із цим згодні.

Конкретну ціну в межах тристоронніх газових переговорів консультацій поки не називали, сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак в інтерв'ю одній із російських радіостанцій.

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Він також зазначив, що не мовиться про вартість прокачування за тисячу кубічних метрів газу і за сто кілометрів. За його словами, це буде ціна, пов'язана з входом в газотранспортну систему і виходом.

Я думаю, що це буде обговорюватися пізніше. І це буде в межах існуючих тарифів, які діють сьогодні в Європі,

– вважає він.

Зазначимо, російський лідер Володимир Путін також зазначав, що Росія готова підписати контракт про транзит газу через територію України на основі європейського законодавства. Для цього Київ має імплементувати його до кінця року. Якщо ж ні, то Росія готова продовжити на на рік чинний контракт на прокачування газу.

Зазначимо, перший етап тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Єврокомісією вже відбувся. Наступні заплановані на другу половину жовтня.

Короткі підсумки першого етапу переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори " конструктивними вперше за багато років ". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну. На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля Україн и Олексій Оржель .

и . Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС .

. Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзит у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контракту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.