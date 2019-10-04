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      Транзит газа через Украину: на какой тариф обещают согласиться в России

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      Глава Минэнерго РФ прокомментировал тариф на транзит газа через Украину
      Глава Минэнерго РФ прокомментировал тариф на транзит газа через Украину / ТАСС

      Если контракт о транзите газа через территорию Украины таки заключат, то тариф будет определяться в соответствии с европейским законодательством. В России с этим согласны.

      Конкретную цену в рамках трехсторонних газовых переговоров пока не называли, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью одной из российских радиостанций.

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      Он также отметил, что не говорится о стоимости прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров. По его словам, это будет цена, связанная со входом в газотранспортную систему и выходом.

      Я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе,
      – считает он.

      Отметим, российский лидер Владимир Путин также отмечал, что Россия готова подписать контракт о транзите газа через территорию Украины на основе европейского законодательства. Для этого Киев должен имплементировать его до конца года. Если же нет, то Россия готова продлить на год действующий контракт на прокачку газа.

      Отметим, первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией уже состоялся. Следующие запланированы на вторую половину октября.

      Краткие итоги первого этапа переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • На конструктиве подчеркнул и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет министров также рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
      Потому что старый вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хотел решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Однако продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газовый контракт Газовый конфликт Газ Нафтогаз Газпром
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