В "Нафтогазе" ответили на условие Путина о транзите газа Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины, потому что не верит, что Киев успеет имплементировать европейское законодательство до конца года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем фейсбуке отметил, что Украина уже начала понемногу внедрять европейские правила.

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Есть такая версия, что российская сторона начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть, до конца года). Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта,

– объяснил Витренко.

Однако, Кабмин и регулятор по энергетике убеждают, что процесс введения на украинском газовом рынке европейских правил завершится до конца 2019 года. В частности, завершится разделение "Нафтогаза" и выделение из него независимого оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

Что говорил Путин о транзите газа через Украину? Путин накануне заявил, что Россия готова подписать контракт о транзите газа через территорию Украины на основе европейского законодательства, если Киев имплементирует его до конца года. Если же нет, то РИ готова продлить на год действующий контракт на прокачку газа.

Также Витренко напомнил, что Россия в этом вопросе выдвигает и неприемлемые требования для эффективных переговоров. Кремль хочет, чтобы "Нафтогаз" отказался от победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже относительно невыполнения условий текущего транзитного договора.

Что предусматривают европейские правила транзита газа? Прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. В соответствии с ним компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку, поэтому Украина должна разделить свою крупнейшую энергетическую компанию "Нафтогаз" и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение.



Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.