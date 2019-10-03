У "Нафтогазі" відповіли на умову Путіна про транзит газу Україною

Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність підписати новий контракт на транзит російського газу територією України, адже не вірить, що Київ встигне імплементувати європейське законодавство до кінця року.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у своєму фейсбуці відзначив, що Україна вже почала помалу впроваджувати європейські правила.

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Є така версія, що російська сторона почала заявляти про те, що вона готова на європейські правила тільки тоді, коли вирішила, що Україна не встигне ці правила впровадити до кінця поточного транзитного контракту (тобто до кінця року). Саме тому Путін і каже, якщо Україна не встигне, то Росія може просто продовжити дію поточного контракту,

– пояснив Вітренко.

Проте, Кабмін та регулятор з енергетики переконують, що процес запровадження на українському газовому ринку європейських правил завершиться до кінця 2019 року. Зокрема, завершиться поділ "Нафтогазу" та виокремлення з нього незалежного оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

Що казав Путін про транзит газу Україною? Путін напередодні заявив, що Росія готова підписати контракт про транзит газу через територію України на основі європейського законодавства, якщо Київ імплементує його до кінця року. Якщо ж ні, то РІ готова продовжити на на рік чинний контракт на прокачування газу.

Також Вітренко нагадав, що Росія у цьому питанні висуває і неприйнятні вимоги для ефективних переговорів. Кремль хоче, аби "Нафтогаз" відмовився від своєї перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі щодо невиконання умов поточного транзитного договору.

Що передбачають європейські правила транзиту газу? Прозорий процес формування тарифів на газ та його транзит. Відповідно до них компанія, яка постачає газ не може відповідати за його транспортування, тому Україна повинна розділити свою найбільшу енергетичну компанію "Нафтогаз" та виокремити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.