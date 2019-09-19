Почему Украина все равно должна готовиться к прекращению транзита газа

Украина все равно должна готовиться к прекращению транзита российского газа через свою территорию. Российская сторона продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза относительно условий газовых переговоров.

Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража, об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в фейсбук.

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В Брюсселе 19 сентября состоялся первый раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза. Уже есть первые положительные итоги – Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной на условиях ЕС. Однако Витренко отметил, что "до самих переговоров так и не дошли".

Российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от исполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит,

– написал он.

Также Витренко добавил, что стороны готовы продолжать консультации по применению европейских норм к новому контракту на транзит газа.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, увы, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока-2", – добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз".

Отметим, следующий раунд переговоров запланирован через месяц – на конец октября.

Поскольку действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.

Что известно о спорах "Нафтогаза" и "Газпрома"?