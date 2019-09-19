Почему Украина все равно должна готовиться к прекращению транзита газа
Украина все равно должна готовиться к прекращению транзита российского газа через свою территорию. Российская сторона продолжает отказываться от совместной позиции Украины и Европейского союза относительно условий газовых переговоров.
Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража, об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в фейсбук.
Важно: Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной: что об этом известно
В Брюсселе 19 сентября состоялся первый раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза. Уже есть первые положительные итоги – Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной на условиях ЕС. Однако Витренко отметил, что "до самих переговоров так и не дошли".
Российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, что отказ от исполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит,
– написал он.
Также Витренко добавил, что стороны готовы продолжать консультации по применению европейских норм к новому контракту на транзит газа.
"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, увы, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства "Северного потока-2", – добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз".
Отметим, следующий раунд переговоров запланирован через месяц – на конец октября.
Поскольку действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года, то уже 1 января 2020-го стороны должны заключить новое соглашение. С украинской стороны контракт с россиянами должен подписать новый украинский оператор газотранспортной системы. Его "Нафтогаз" создал в начале февраля 2019 года.
Что известно о спорах "Нафтогаза" и "Газпрома"?
- В марте компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании РФ виновной в потере компанией активов из-за аннексии Крыма. Предварительно сумма компенсации оценивается в примерно 5 миллиардов долларов США.
- В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов США за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями. По результатам двух арбитражных споров между компаниями по поставке и транзиту газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 миллиарда долларов.
- 21 марта "Газпром" обжаловал решение арбитража по контракту на поставку газа. Так же в начале марта в "Газпроме" предупредили о начале расторжения двусторонних соглашений с украинской стороной.
- В июле 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж второй иск против "Газпрома". Украинская компания потребовала пересмотреть тариф на транзит газа от марта 2013 года, также от российской стороны требовалось возмещение 12,5 миллиардов долларов. Российский "Газпром" в свою очередь подал иск о расторжении с "Нафтогазом" контракта на транзит. Стокгольмский арбитраж объединил оба иска в одно дело. "Нафтогаз" победил "Газпром": россияне должны выплатить 2,6 миллиарда долларов. Соответствующее решение принял суд Люксембурга. Он обязал "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража и оплатить долг за недопоставку газа Украине.