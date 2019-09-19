Чому Україна все одно має готуватись до припинення транзиту газу
Україна все одно повинна готуватися до припинення транзиту російського газу через свою територію. Російська сторона продовжує відмовлятися від спільної позиції України та Європейського союзу щодо умов газових переговорів.
Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу, про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо: Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною: що про це відомо
У Брюсселі 19 вересня відбувся перший раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу. Уже є перші позитивні підсумки – Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною на умовах ЄС. Однак Вітренко зазначив, що "до самих переговорів так і не дійшли".
Російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит,
– написав він.
Також Вітренко додав, що сторони готові продовжувати консультації щодо застосування європейських норм до нового контракту на транзит газу.
"Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну і не давати використовувати ці тристоронні "консультації" як виправдання будівництва "Північного потоку–2", – додав виконавчий директор НАК "Нафтогаз".
Зазначимо, наступний раунд переговорів запланований через місяць – на кінець жовтня.
Оскільки чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.
Що відомо про спори "Нафтогазу" і "Газпрому"?
- У березні компанія "Нафтогаз" виграла арбітраж у Гаазі про визнання РФ винною у втраті компанією активів через анексію Криму. Попередньо сума компенсації оцінюється у приблизно 5 мільярдів доларів США.
- У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити "Нафтогазу" понад 4,6 мільярда доларів США за недопоставлені обсяги газу для транзиту, передбачені двосторонніми угодами. За результатами двох арбітражних суперечок між компаніями щодо поставки й транзиту газу "Газпром" мусить доплатити НАК 2,56 мільярда доларів.
- 21 березня "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо контракту на поставку газу. Так само на початку березня в "Газпромі" попередили про початок розірвання двосторонніх угод з українською стороною.
- У липні 2018 року "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу другий позов проти "Газпрому". Українська компанія вимагала переглянути тариф на транзит газу від березня 2013 року, також від російської сторони вимагалося відшкодування 12,5 мільярдів доларів. Російський "Газпром" своєю чергою подав позов про розірвання з "Нафтогазом" контракту на транзит. Стокгольмський арбітраж поєднав обидва позови в одну справу."Нафтогаз" переміг "Газпром": росіяни повинні сплатити 2,6 мільярда доларів. Відповідне рішення ухвалив суд Люксембурга. Він зобов’язав "Газпром" виконати рішення Стокгольмського арбітражу та сплатити сплатити борг за недопостачання газу Україні.