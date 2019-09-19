Чому Україна все одно має готуватись до припинення транзиту газу

Україна все одно повинна готуватися до припинення транзиту російського газу через свою територію. Російська сторона продовжує відмовлятися від спільної позиції України та Європейського союзу щодо умов газових переговорів.

Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу, про це написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй фейсбук-сторінці.

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У Брюсселі 19 вересня відбувся перший раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу. Уже є перші позитивні підсумки – Росія готова укласти договір про транзит газу з Україною на умовах ЄС. Однак Вітренко зазначив, що "до самих переговорів так і не дійшли".

Російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит,

– написав він.

Також Вітренко додав, що сторони готові продовжувати консультації щодо застосування європейських норм до нового контракту на транзит газу.

"Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну і не давати використовувати ці тристоронні "консультації" як виправдання будівництва "Північного потоку–2", – додав виконавчий директор НАК "Нафтогаз".

Зазначимо, наступний раунд переговорів запланований через місяць – на кінець жовтня.

Оскільки чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України завершується 31 грудня 2019 року, то вже 1 січня 2020-го сторони мають укласти нову угоду. З українського боку контракт з росіянами має підписати новий український оператор газотранспортної системи. Його "Нафтогаз" створив на початку лютого 2019 року.

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