Відновлення поставок газу з Росії: Кабмін розгляне таку можливість

Кабінет міністрів розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Для цього Росія повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

Таку позицію озвучила російська сторона від час тристоронніх переговорів у Брюсселі, про це сказав міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час брифінгу 20 вересня.

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Водночас Україна наполягає на 10-річному контракті про транзит газу до ЄС. Ціни на російський газ мають бути ринковими, аби"уникнути політичного тиску та шантажу".

Російська сторона піднімала питання по прямому постачанню. Ми дійшли згоди, що подальше обговорення цього питання в межах консультацій має ґрунтуватися на ринкових умовах. Тобто, ціна повинна бути дійсно ринкова, виходячи з тих трендів, які є на європейському ринку, безпосередньо логічно пов'язана,

– пояснив Оржель.

При цьому міністр наголосив, що ціна та об’єми поставок і транзиту газу ще обговорюються.

Зазначимо, Ініціативу Росії щодо відновлення прямого постачання газу до України підтвердив і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович. За його словами, усі теми із переговорів домовились обговорювати у жовтні – саме тоді відбудеться наступний етап.

Перший раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу відбувся 19 вересня у Брюсселі.

Короткі підсумки переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори " конструктивними вперше за багато років ". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну. На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля Україн и Олексій Оржель .

и . Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС .

. Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Про це заявляв президент Володимир Зеленський. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.