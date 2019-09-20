Росія хоче прямих поставок до України, – Шефчович про закулісся газових переговорів

Під час тристоронніх переговорів про транзит газу до Європи через Україну російська сторона акцентувала на питанні відновлення прямого постачання газу до України.

Натомість питання транзитного договору представники Росії не ставили у центр обговорення. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, пише "Інтерфакс-Україна".

Варто знати: Чому Україна все одно має готуватись до припинення транзиту газу

Перший раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії та Європейського союзу відбувся 19 вересня у Брюсселі.

Для української сторони найбільш важливо – функціонуючий транзит і його обсяги для європейських споживачів. Російська сторона зробила акцент на прямому постачанні газу українським споживачам!

– наголосив Шефчович.

Він також заначив, що усі теми із переговорів домовились обговорювати у жовтні – саме тоді відбудеться наступний етап.

Короткі підсумки переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори " конструктивними вперше за багато років ". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну. На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля Україн и Олексій Оржель .

и . Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС .

. Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

В Європі підготувались до такого розвитку подій, якщо Росія не продовжить транзит газу через Україну. Там перевіряють усіх європейських операторів. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.



Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Про це заявляв президент Володимир Зеленський. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.



До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.