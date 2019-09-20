Россия хочет прямых поставок в Украину, – Шефчович о закулисье газовых переговоров

Во время трехсторонних переговоров о транзите газа в Европу через Украину российская сторона акцентировала на вопросе восстановления прямых поставок газа в Украину.

Вместе с тем вопрос транзитного договора представители России не ставили в центр обсуждения. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Шефчович, пишет "Интерфакс-Украина".

Следует знать: Почему Украина все равно должна готовиться к прекращению транзита газа

Первый раунд трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейского союза состоялся 19 сентября в Брюсселе.

Для украинской стороны наиболее важно – функционирующий транзит и его объемы для европейских потребителей. Российская сторона сделала акцент на прямых поставках газа украинским потребителям!

– отметил Шефчович.

Он также отметил, что все темы с переговоров договорились обсуждать в октябре, именно тогда состоится следующий этап.

Краткие итоги переговоров:

Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры " конструктивными впервые за много лет ". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину. На конструктиве отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель .

. Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС .

. Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от выполнения решения Стокгольмского арбитража.

В Европе подготовились к такому развитию событий, если Россия не продлит транзит газа через Украину. Там проверяют всех европейских операторов. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

Что известно о транзите российского газа через Украину?​

Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны заключить новое соглашение.



Украина хотела бы договориться с Россией о транзите газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. Об этом заявлял президент Владимир Зеленский. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.



До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.