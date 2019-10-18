Шантаж России: "Газпром" выдвинул Украине условия подписания нового транзитного контракта

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что новый транзитный контракт зависит от того, откажется ли Украина от победы в Стокгольмском арбитраже. Прекращение транзита становится все более реальным.

Глава "Газпрома" подчеркнул, что для заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры с Украиной. Россия назвала свое предложение "нулевым вариантом". Об этом информирует пресс-служба российского правительства по итогам встречи Миллера и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

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Кроме того, в Кремле отметили и на втором условии для нового контракта – завершении процедуры анбандлинга (выделение функции оператора ГТС в отдельную компанию). По словам Миллера, если до 1 января 2020 года не будет создано независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, "единственным путем будет продление действующего контракта в новых рыночных условиях".

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Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта.

Что известно о транзите российского газа через Украину?Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года.



В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.



Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.