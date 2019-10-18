В обход Украины: Молдова договорилась с Россией о новом газовом контракте

Молдова договорилась о продлении контракта на поставки российского газа, а также о возможности его транспортировки в обход Украины.

Об успехах в переговорах с российским монополистом сообщил президент Молдовы Игорь Додон. По его словам, говорится о новом контракте с 1 января 2020 года.

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В то же время, Додон отметил, что надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины все еще остается.

Отметим, что Кабинет министров Украины поручил способствовать поставкам газа в Молдову без участия российского "Газпрома". В частности, говорилось о возможности поставок Кишиневу реверсного газа из стран Евросоюза.

Пока поставки газа через территорию Украины – единый для Молдовы путь. Россия параллельно строит газопровод в Румынию, однако его запуск ожидается не ранее марта 2020 года.

Что интересно, "Газпром" предоставил Молдове скидку на покупку газа после того, как правительство страны пригрозило отказаться от российского газа.

Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что официальный Киев хотел бы договориться с РФ по транзиту газа еще до официального завершения действия контакта.

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Что известно о транзите российского газа через Украину?Срок действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Поэтому уже 1 января 2020 года стороны должны были бы заключить новое соглашение. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться с Россией по транзиту газа еще до официального завершения действия контракта – в сентябре 2019 года.



В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. До этого момента Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры, зато продолжается активное строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.



Тем временем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.