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      Переговоры между Украиной и РФ: Молдова паникует – может остаться без газа

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      Молдова может остаться без газа зимой из-за Украины и России
      Молдова может остаться без газа зимой из-за Украины и России / AFP

      Молдова может остаться без газа с 1 января 2020 года. Причина – отсутствие соглашения о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины.

      Сейчас Молдова закупает газ только в России, об этом заявила премьер-министер страны Майя Санду, пишет российский "Интерфакс".

      Это интересно: Украинские запасы в хранилищах газа крупнейшие за последние 9 лет

      В настоящее время поставки газа через территорию Украины – единственный для Молдовы путь. Параллельно страна строит газопровод в Румынию, однако его запуск ожидается не раньше марта 2020 года.

      Мы ищем альтернативные пути, чтобы не остаться без газа зимой. Правительство активно работает в этом направлении,
      – сказала Санду.

      Она объяснила, что Молдова уже имеет некоторые технические решения. В частности, одно из них заключается в том, чтобы закупать и хранить газ в Украине.

      "Однако объемов для хранения, которые может предоставить Украина, не хватит для того, чтобы обеспечить газом всю территорию Молдовы", – добавила премьер.

      Что интересно, "Газпром" предоставил Молдове скидку на покупку газа после того, как правительство страны угрожало отказаться от российского газа. Также президент Молдовы Игорь Додон заявил, что страна планирует продлить контракт на покупку российского газа, но пока ожидает результатов переговоров между Украиной и Россией о транзите.

      Первый этап трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией уже состоялся. Следующие запланированы на вторую половину октября. Между тем Европа подготовилась к такому развитию событий, когда Россия не продлит транзит газа через Украину. В то же время в Европейской комиссии уверены, что такого не произойдет.

      Краткие итоги первого этапа переговоров:

      • Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры "конструктивными впервые за много лет". Он уверен в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.
      • Конструктив отметил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
      • Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
      • Там предложили "план Б" – продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.
      • В то же время в "Нафтогазе" отмечают, что Украине все равно надо готовиться к прекращению транзита. Россия продолжает настаивать на отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.
      • Кабинет министров даже рассматривает возможность возобновить прямые поставки российского газа. Этого хочет и российская сторона. Однако для этого РФ должна подписать контракт на транзит газа в ЕС через территорию Украины.

      Знайте больше: Газовые переговоры с Россией: почему Украина должна избегать компромисса при любых условиях

      Почему Украине и России нужен новый газовый контракт?
      Потому что старый вот-вот станет недействительным. Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европу.

      Однако Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Зато идет активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который преследует те же цели.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Молдова Газпром Тарифы на газ Газ Нафтогаз Газовый конфликт
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