Переговори між Україною та РФ: Молдова панікує – може залишитись без газу

Молдова може залишитись без газу з 1 січня 2020 року. Причина – відсутність угоди про транзит російського газу через газотранспортну систему України.

Наразі Молдова закуповує газ лише у Росії, на цьому наголосила прем'єр-міністерка країни Мая Санду, пише російський "Інтерфакс".

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Наразі постачання газу через територію України – єдиний для Молдови шлях. Росія паралельно країна будує газопровід до Румунії, однак його запуск очікується не раніше березня 2020 року.

Ми шукаємо альтернативні шляхи, щоб не лишитися без газу зимою. Уряд активно працює у цьому напрямку,

– сказала Санду.

Вона пояснила, що Молдова вже має деякі технічні рішення. Зокрема. одне з них полягає у тому, щоб закуповувати та зберігати газ в Україні.

"Однак обсягів для збереження, які може надати Україна, не вистачить для того, аби забезпечити газом всю територію Молдови", – додала прем’єрка.

Що цікаво, "Газпром" надав Молдові знижку на купівлю газу після того, як уряд країни погрожував відмовитись від російського газу. Також президент Молдови Ігор Додон заявляв, що країни планує продовжити контракт на купівлю російського газу, однак наразі очікує на результати переговорів між Україною та Росією про транзит.

Перший етап тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Єврокомісією вже відбувся. Наступні заплановані на другу половину жовтня. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

Короткі підсумки першого етапу переговорів:

Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори " конструктивними вперше за багато років ". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.

". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну. На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля Україн и Олексій Оржель .

и . Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС .

. Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.

Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзит у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

у. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Кабінет міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.

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Чому Україні та Росії потрібен новий газовий контракт?Бо старий ось-ось стане недійсним. Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією. Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.



Однак Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори. Натомість триває активне будівництво скандального російського "Північного потоку-2". Цей газопровід постачатиме газ до Європи в обхід України. Працює Росія і над "Турецьким потоком", який має таку ж мету.