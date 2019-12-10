Своевременный запуск "Северного потока-2": компания-оператор выразила обеспокоенность

В компании-операторе "Северного потока-2" заявили о задержках с завершением сооружения газопровода. В то же время здесь признали, что не смогут уложиться в озвученные ранее сроки строительства энергетического объекта.

В компании, в частности, напомнили о прежних планах в ближайшие месяцы завершить проект согласно всем правовым и техническим нормам. Впрочем, они так и не смогли назвать точную дату завершения строительства трубопровода из-за погодных условий , передает DW .

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Ранее планировалось, что "Северный поток-2" будет запущен до конца 2019 года. Сейчас уже проложены 2,1 тысячи километров труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 километров. После введения в эксплуатацию по этому газопроводу Россия в Германию ежегодно планирует транспортировать не менее, чем 55 миллиардов кубометров газа.

К слову, ранее заместитель главы российского правительства Дмитрий Козак подтверждал, что "Северный поток - 2" не успеют достроить и запустить в сроки , как анонсировали ранее. По его словам, это произойдет на несколько месяцев позже – в середине 2020 года, но, в какой именно месяц, он не уточнил.

Недавно Сенат США включил санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет на 2020 год. Эти ограничения будут применяться к компаниям, которые занимаются прокладкой российского газопровода.

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Что известно о Северном потоке-2

Это проект магистрального газопровода из России в страны ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из украинской газотранспортной системы. Ранее планировалось, что запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину. Предыдущий истекает 31 декабря 2019 года.

Основные данные о "Северном потоке-2":

Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

Партнеры – французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.