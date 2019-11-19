Зеленский поговорил с главой МИД Германии о газе и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом безопасную ситуацию на Донбассе, вопросы сотрудничества между странами и проект "Северный поток-2".

Зеленский рассказал Маасу о ситуации безопасности на Донбассе. Президент Украины также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в нормандском формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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Политики также обсудили современное состояние и перспективы развития украинско-немецких отношений; вопросы практического сотрудничества по курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Зеленский поблагодарил за последовательную поддержку со стороны Германии территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса.

Ранее на пресс-конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайком Маас заявил, что России уже пора выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе, а результат надо измерять результатами и действиями.

Немецкий министр отметил, что закон об особом статусе Донбасса и подготовка местных выборов – это лишь два из ряда серьезных вопросов, которые стоят перед участниками саммита в нормандском формате. Поэтому "Германия и Франция приложат усилия, чтобы мир наконец пришел на Восток Украины".