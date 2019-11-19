Конкретные сроки: Зеленский рассказал, чего ждет от нормандской встречи
Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам в нормандском формате и настроена решить вопрос войны на Донбассе лишь дипломатическим путем. В то же время президент ожидает реальных результатов встречи.
Президент отметил, что проведение встречи лидеров Нормандской четверки является успехом для Украины. Несмотря на то, что формат был заблокирован с 2016 года, информирует Официальное интернет-представительство президента.
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И разговорами о прекращении войны, по словам Зеленского, не нужно ограничиваться.
Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками,
– отметил Зеленский.
По его словам, это касается и возвращения в Украину незаконно удерживаемых граждан.
"Словосочетание "обмен всех на всех" волнует всех: меня лично, наше правительство, общество. Важный вопрос: "Когда?" Для меня ответ – это конкретные сроки", – добавил президент.
Он также отметил, что сейчас Украина ожидает возвращения захваченных военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся 9 декабря в Париже. Лидеры стран нормандской четверки определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе, подписав соответствующий документ.
Что надо знать о подготовке к нормандской встрече?
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопрос урегулирования ситуации на Донбассе.
- Предпосылками для ее проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
- Россия долго оттягивала встречу, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросі Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.