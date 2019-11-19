Конкретные сроки: Зеленский рассказал, чего ждет от нормандской встречи

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к переговорам в нормандском формате и настроена решить вопрос войны на Донбассе лишь дипломатическим путем. В то же время президент ожидает реальных результатов встречи.

Президент отметил, что проведение встречи лидеров Нормандской четверки является успехом для Украины. Несмотря на то, что формат был заблокирован с 2016 года, информирует Официальное интернет-представительство президента.

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И разговорами о прекращении войны, по словам Зеленского, не нужно ограничиваться.

Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками,

– отметил Зеленский.

По его словам, это касается и возвращения в Украину незаконно удерживаемых граждан.

"Словосочетание "обмен всех на всех" волнует всех: меня лично, наше правительство, общество. Важный вопрос: "Когда?" Для меня ответ – это конкретные сроки", – добавил президент.

Он также отметил, что сейчас Украина ожидает возвращения захваченных военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретятся 9 декабря в Париже. Лидеры стран нормандской четверки определят рамки и перспективы процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе, подписав соответствующий документ.

Что надо знать о подготовке к нормандской встрече?