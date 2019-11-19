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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Конкретні терміни: Зеленський розповів, чого очікує від нормандської зустрічі

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      Зеленський розповів про очікування від зустрічі в нормандському форматі / 24 канал

      Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до переговорів у нормандському форматі та налаштована вирішити питання війни на Донбасі лише дипломатичним шляхом. Водночас президент очікує реальних результатів зустрічі.

      Президент зазначив, що проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки є успіхом для України. Зважаючи на те, що формат був заблокований з 2016 році, інформує Офіційне інтернет-представництво президента.

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      Та розмовами про припинення війни, за словами Зеленського, не потрібно обмежуватися.
      Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами,
      – зазначив Зеленський.

      За його словами, це саме стосується й повернення в Україну незаконно утримуваних громадян.

      "Словосполучення "обмін всіх на всіх" хвилює всіх: мене особисто, наш уряд, суспільство. Важливе питання: "Коли?" Для мене відповідь – це конкретні терміни", – додав президент.

      Він також зазначив, що наразі Україна очікує повернення захоплених військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

      Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн нормандської четвірки визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ.

      Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?

      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
      • Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
      • Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі: розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та питання Криму.
      Захоплені українські кораблі обпливають Крим і прямують в Очаків: карта
      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Війна на Донбасі Обмін полоненими
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