Конкретні терміни: Зеленський розповів, чого очікує від нормандської зустрічі

Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до переговорів у нормандському форматі та налаштована вирішити питання війни на Донбасі лише дипломатичним шляхом. Водночас президент очікує реальних результатів зустрічі.

Президент зазначив, що проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки є успіхом для України. Зважаючи на те, що формат був заблокований з 2016 році, інформує Офіційне інтернет-представництво президента.

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Та розмовами про припинення війни, за словами Зеленського, не потрібно обмежуватися.

Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами,

– зазначив Зеленський.

За його словами, це саме стосується й повернення в Україну незаконно утримуваних громадян.

"Словосполучення "обмін всіх на всіх" хвилює всіх: мене особисто, наш уряд, суспільство. Важливе питання: "Коли?" Для мене відповідь – це конкретні терміни", – додав президент.

Він також зазначив, що наразі Україна очікує повернення захоплених військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".

Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн нормандської четвірки визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ.

Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?