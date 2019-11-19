Конкретні терміни: Зеленський розповів, чого очікує від нормандської зустрічі
Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до переговорів у нормандському форматі та налаштована вирішити питання війни на Донбасі лише дипломатичним шляхом. Водночас президент очікує реальних результатів зустрічі.
Президент зазначив, що проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки є успіхом для України. Зважаючи на те, що формат був заблокований з 2016 році, інформує Офіційне інтернет-представництво президента.
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Та розмовами про припинення війни, за словами Зеленського, не потрібно обмежуватися.
Треба домовлятися про повернення наших територій. Я хочу говорити про повернення, деокупацію Донбасу з якимись більш-менш чіткими термінами,
– зазначив Зеленський.
За його словами, це саме стосується й повернення в Україну незаконно утримуваних громадян.
"Словосполучення "обмін всіх на всіх" хвилює всіх: мене особисто, наш уряд, суспільство. Важливе питання: "Коли?" Для мене відповідь – це конкретні терміни", – додав президент.
Він також зазначив, що наразі Україна очікує повернення захоплених військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу".
Володимир Зеленський, Володимир Путін, Ангела Меркель та Еммануель Макрон зустрінуться 9 грудня у Парижі. Лідери країн нормандської четвірки визначать рамки та перспективи процесу політичного врегулювання ситуації на Донбасі, підписавши відповідний документ.
Що треба знати про підготовку до нормандської зустрічі?
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі.
- Передумовами для його проведення стало розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.
- Росія довго відтягувала зустріч, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі: розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та питання Криму.