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      Багато що залежить від Росії, – послиня Німеччини в Україні про долю "Мінська"

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      "Мінськ" триватиме навіть без політичного врегулювання, – Фельдгузен / Фото з соцмереж

      "Мінськ" триватиме, навіть якщо не вдасться домовитися про політичні кроки врегулювання на Донбасі. Під час переговорів багато що залежить від Росії, а також від того, на що погодиться Україна.

      У межах мінських переговорів можна зробити кроки для поліпшення життя людей, про це сказала послиня Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю виданню "Інтерфакс–Україна".

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      "Мінськ" триватиме навіть без політичного врегулювання. Це практична і зручна площадка, щоб всі могли один з одним говорити", – зазначила дипломатка.

      Фельдгузен пояснила, що у межах "Мінська" можна робити "маленькі речі для людей" – зокрема, обговорювати питання спрощення процедури перетину лінії розмежування.

      Вона також зазначила, що мінські угоди були узгоджені під час фази гострих бойових дій.

      Це був той компроміс, якого тоді можна було досягти. Зараз, звичайно, інші умови, ніж тоді, але мінські домовленості – це та структура, яка може допомогти знайти рішення конфлікту. Я в це вірю, як і мої колеги,
      – сказала послиня.

      "Багато що залежить від Росії"

      Водночас вона визнала, що багато в розв'язанні конфлікту залежить від бажання російського керівництва.

      "Звичайно, багато що залежить від Росії, а також від того, на що погодиться українське суспільство", – додала посол.

      Дипломат також згадала закон про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донецької та Луганської областей, який припиняє свою дію в кінці 2019 року.

      Ми не знаємо, що буде передбачено в новому законі, це буде визначено шляхом обговорення і пошуку компромісів серед населення України. Це не легко, але це єдиний зараз шлях,
      – додала вона.

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      Що кажуть в Україні про мінські угоди?

      • Глава МЗС переконує, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.
      • До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.
      • Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.
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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини політики Мінські домовленості Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
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