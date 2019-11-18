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      Пристайко назвав альтернативу мінським угодам

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      Пристайко розповів про альтернативу мінських угод / rbc.ua

      Альтернативою мінських домовленостей може бути операція з підтримання миру, яка взагалі не передбачена ними. Проте, наразі жодна альтернатива угодам не готується.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, що у відомстві є "папка з варіантом номер два, якщо варіант номер один не працює". У другому плані йдеться про інший напрям дій, якщо мінський процес не реалізується.

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      Це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена. І навіть коли її лідери обговорюють, виникає справедливе питання: так ми виходимо з мінських угод? Тобто я не сказав нічого "антимінського", навпаки, лідери давно вже обговорюють можливість змін, які передбачають можливість місії з підтримання миру,
      – сказав міністр.

      За його словами, МЗС має ще кілька запасних варіантів. Їх треба дістати, коли не спрацюють попередні, а Росія, наприклад, заблокує рішення Радбезу ООН.

      Проте, Пристайко наголосив, що альтернативи мінським угодам зараз не готуються.

      "На сьогоднішній момент альтернативи мінським угодам не готуються. Але якщо лідери прийдуть і скажуть – і ми до цього готові – що цей пункт угод, очевидно, застарів, цей – нежиттєздатний, давайте його переформулюємо, так лідери іноді роблять", – додав він.

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      Міністр пояснив, що лідери можуть дійти думки, що за 5 років мінські угоди "не продемонстрували своєї живучості, не принесли мир в Україну, тому їх треба адаптувати".

      Там є речі, які треба адаптувати хоча б тому, що всі хронологічні терміни вже пропущені. І лідери повинні сказати: давайте спокійно, без істерики подивимося, ніхто нічого не змінює, ні від чого не відмовляється, але ці пункти повинні бути змінені, адаптовані до реальності,
      – підсумував глава МЗС.

      Що кажуть в Україні про мінські угоди?Глава МЗС переконує, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Наступним кроком Україні треба буде звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping – місією з підтримання миру.

      До слова, партія "Голос" 8 листопада заявила, що Україна має вийти з мінських угод і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни.

      Таку заяву різко засудили у "Слузі народу". За словами голови фракції Давида Арахамії, вихід України з мінських домовленостей призведе до скасування міжнародних санкцій проти Росії.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Україна – Росія МЗС України Вадим Пристайко Новини України Новини політики Мінські домовленості Новини Росії
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