Переговори в Мінську можуть поховати нормандський формат, – політолог

Переговори в Мінську або ще раз підкреслять неконструктивність Росії і її підданих в ОРДЛО. Або ж Кремль покаже, що змінив свої підходи і готовий вести нормальний діалог.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Від якості проведення зустрічі в Мінську буде визначено: чи будуть після цього переговори в нормандському форматі. Або ж на нормандському форматі ми ставимо хрест,

– наголошує Микола Давидюк.

Важливо: Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі?

Політолог зазначає: Україна зробила все: підписала формулу Штайнмаєра і готова обговорювати різні заходи і проєкти в рамках врегулювання збройного конфлікту. Путін спочатку говорив, що треба тільки підписати формулу Штайнмаєра. Потім проросійські бойовики поставили свої вимоги, які повністю суперечать червоним лініям, які допустимі з боку України. Зокрема, вибори в ОРДЛО під охороною так званої народної міліції. А це абсурд. Так само, як і контроль українсько-російського кордону з обох боків росіянами.

Які вимоги поставила Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи?

15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення сил, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

Чергова зустріч у Мінську повинна відбутися 29 жовтня. Раніше лідери Франції, Німеччини і України анонсували зустріч лідерів нормандського формату спочатку на кінець жовтня, потім середину листопада. Росія щоразу відмовлялася погоджувати дату переговорів. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Тому що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.