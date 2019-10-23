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      Переговори в Мінську можуть поховати нормандський формат, – політолог

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      Переговори в Мінську можуть ще раз підкреслити неконструктивність Пуітна
      Переговори в Мінську можуть ще раз підкреслити неконструктивність Пуітна / gettyimages.com

      Переговори в Мінську або ще раз підкреслять неконструктивність Росії і її підданих в ОРДЛО. Або ж Кремль покаже, що змінив свої підходи і готовий вести нормальний діалог.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Від якості проведення зустрічі в Мінську буде визначено: чи будуть після цього переговори в нормандському форматі. Або ж на нормандському форматі ми ставимо хрест,
      – наголошує Микола Давидюк.

      Важливо: Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі?

      Політолог зазначає: Україна зробила все: підписала формулу Штайнмаєра і готова обговорювати різні заходи і проєкти в рамках врегулювання збройного конфлікту. Путін спочатку говорив, що треба тільки підписати формулу Штайнмаєра. Потім проросійські бойовики поставили свої вимоги, які повністю суперечать червоним лініям, які допустимі з боку України. Зокрема, вибори в ОРДЛО під охороною так званої народної міліції. А це абсурд. Так само, як і контроль українсько-російського кордону з обох боків росіянами.

      Які вимоги поставила Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи?

      15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення сил, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

      • розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";
      • повне припинення вогню;
      • забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
      • виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

      Чергова зустріч у Мінську повинна відбутися 29 жовтня. Раніше лідери Франції, Німеччини і України анонсували зустріч лідерів нормандського формату спочатку на кінець жовтня, потім середину листопада. Росія щоразу відмовлялася погоджувати дату переговорів. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Тому що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Путін Новини України Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Нормандський формат Мінські домовленості
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