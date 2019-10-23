Переговоры в Минске могут похоронить нормандский формат, – политолог

Переговоры в Минске или еще раз подчеркнут неконструктивность России и ее подданных в ОРДЛО. Или же Кремль покажет, что изменил свои подходы и готов вести нормальный диалог.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

От качества проведения встречи в Минске будет определено: будут ли после этого переговоры в нормандском формате. Или же на нормандском формате мы ставим крест,

– подчеркивает Николай Давидюк.

Важно: Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате?

Политолог отмечает: Украина сделала все: подписала формулу Штайнмайера и готова обсуждать различные мероприятия и проекты в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Путин сначала говорил, что надо только подписать формулу Штайнмайера. Потом пророссийские боевики поставили свои требования, которые полностью противоречат красным линиям, которые допустимы со стороны Украины. В частности, выборы в ОРДЛО под охраной так называемой народной милиции. А это абсурд. Так же, как и контроль украинско-российской границы с обеих сторон русскими.

Какие требования поставила Украина на встрече Трехсторонней контактной группы?

15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения сил, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно при таких условиях:

роспуск квазигруппировок "Л/ДНР";

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники и других.

Очередная встреча в Минске должна состояться 29 октября. Ранее лидеры Франции, Германии и Украины анонсировали встречу лидеров нормандского формата сначала на конец октября, потом середину ноября. Россия каждый раз отказывалась согласовывать дату переговоров. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что пока готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Потому что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.