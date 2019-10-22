В Кремле заявили, что нормандский формат на грани срыва
В России заявили, что сейчас готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Говорят, что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков утверждает, что сейчас нет никаких определенных сроков проведения саммита "нормандской четверки", пишут российские СМИ.
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Нормандский формат испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и забирает столь ценное время,
– сказал Песков.
Сейчас вести подготовку невозможно, поскольку меняется запросная позиция одной из сторон. Чья – пресс-секретарь не уточнил. Кстати, у Зеленского надеялись, что встреча состоится в ноябре.
Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.
Какие условия для встречи у России?
Заметим, что встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Ранее Россия выдвинула условия для Украины – подписать формулу Штайнмайера. Впоследствии договорились еще об одном условии – разведение сил в Золотом и Петровском.
Какие условия у Украины?
В команде Зеленского называют 2 основных условия для проведения встречи:
- разведение войск;
- вывод российских войск с территории Донбасса.
Говорят, что пока нет безопасности, то обо всем остальном говорить нет смысла. Разведение сил было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали и продолжают делать это и в дальнейшем. Впоследствии в ОПУ заявили, что вопрос о разведения сил в Золотом Луганской области украинская власть пока отложила.
Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате?
- Разведение войск в Станице Луганской.
- Обмен пленными.
- Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
- Отвод войск в Золотом и Петровском.
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