В Кремле заявили, что нормандский формат на грани срыва

В России заявили, что сейчас готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Говорят, что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков утверждает, что сейчас нет никаких определенных сроков проведения саммита "нормандской четверки", пишут российские СМИ.

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Нормандский формат испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и забирает столь ценное время,

– сказал Песков.

Сейчас вести подготовку невозможно, поскольку меняется запросная позиция одной из сторон. Чья – пресс-секретарь не уточнил. Кстати, у Зеленского надеялись, что встреча состоится в ноябре.

Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

Какие условия для встречи у России?

Заметим, что встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Ранее Россия выдвинула условия для Украины – подписать формулу Штайнмайера. Впоследствии договорились еще об одном условии – разведение сил в Золотом и Петровском.

Какие условия у Украины?

В команде Зеленского называют 2 основных условия для проведения встречи:

разведение войск;

вывод российских войск с территории Донбасса.

Говорят, что пока нет безопасности, то обо всем остальном говорить нет смысла. Разведение сил было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали и продолжают делать это и в дальнейшем. Впоследствии в ОПУ заявили, что вопрос о разведения сил в Золотом Луганской области украинская власть пока отложила.

Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате?

Разведение войск в Станице Луганской.

Обмен пленными.

Подтверждение текста формулы Штайнмайера.

Отвод войск в Золотом и Петровском.

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