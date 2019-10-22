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      В Кремле заявили, что нормандский формат на грани срыва

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      Нормандский формат на грани срыва
      Нормандский формат на грани срыва / Getty Images

      В России заявили, что сейчас готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Говорят, что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.

      Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков утверждает, что сейчас нет никаких определенных сроков проведения саммита "нормандской четверки", пишут российские СМИ.

      Важно: Россия требует постоянного "особого статуса" для Донбасса

      Нормандский формат испытывает трудности с тем, чтобы подготовить саммит. Это затягивает ситуацию и забирает столь ценное время,
      – сказал Песков.

      Сейчас вести подготовку невозможно, поскольку меняется запросная позиция одной из сторон. Чья – пресс-секретарь не уточнил. Кстати, у Зеленского надеялись, что встреча состоится в ноябре.

      Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.

      Какие условия для встречи у России?

      Заметим, что встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Ранее Россия выдвинула условия для Украины – подписать формулу Штайнмайера. Впоследствии договорились еще об одном условии – разведение сил в Золотом и Петровском.

      Какие условия у Украины?

      В команде Зеленского называют 2 основных условия для проведения встречи:

      • разведение войск;
      • вывод российских войск с территории Донбасса.

      Говорят, что пока нет безопасности, то обо всем остальном говорить нет смысла. Разведение сил было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали и продолжают делать это и в дальнейшем. Впоследствии в ОПУ заявили, что вопрос о разведения сил в Золотом Луганской области украинская власть пока отложила.

      Какие вопросы будет поднимать Украина на встрече в нормандском формате?

      • Разведение войск в Станице Луганской.
      • Обмен пленными.
      • Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      • Отвод войск в Золотом и Петровском.

      К теме: Зеленский может обсудить с Путиным возвращение Крыма во время встречи в нормандском формате

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Формула Штайнмайера Нормандский формат Война на Донбассе Новости политики Новости России Украина – Россия Разведение войск
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