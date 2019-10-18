Россия требует постоянного "особого статуса" для Донбасса

На переговорах в Минске российская сторона добивается введения закона "Об особом статусе Донбасса" в Украине на постоянной основе. РФ также требует открыть контрольный пункт в Счастье.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Раде объяснил, что формула Штайнмайера определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего некий особый статус отдельных районов.

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Действующий закон "Об особом статусе Донбасса" был принят в сентябре 2014 года, он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.

Что предусматривает действующий закон "Об особом статусе Донбасса"?

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Боднар отметил, что философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет.

"Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске, – это введение этого закона на постоянной основе. Но он будет определяться законом, который будет принимать Верховная Рада. Закон будете разрабатывать вы и будет внедрять Украина", – добавил замминистра.

Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине. Зеленский уверял, что новый закон власть будет писать совместно с обществом.

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О КПВВ в Счастье

Василий Боднар напомнил, что решение об открытии КПВВ в Золотом было принято еще в 2016 году, и украинская сторона не отступила от этой позиции.

Российская сторона начала пакетирование открытия КПВВ в Счастье – это не предусмотрено никакими договоренностями,

– сказал Боднар.

Из-за этого украинская сторона привлекает партнеров по нормандскому формату для давления на российскую сторону, чтобы выполнить соответствующую договоренность и ввести КПВВ в Золотом.

Когда состоится встреча в нормандском формате?

Встречу в нормандском формате уже переносили несколько раз. Встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться лишь после разведения сил на Донбассе. Разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос по разведению сил в Золотом на Луганщине украинская власть пока отложила.

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