Зеленский может обсудить с Путиным возвращение Крыма во время встречи в нормандском формате
Встречу в нормандском формате неоднократно переносили по разным причинам, поэтому пока неизвестно, когда лидеры Франции, Германии, Украины и России обсудят вопросы прекращения войны на Донбассе. В "Слуге народа" назвали несколько главных условий для проведения такой встречи и объяснили, сможет ли президент обсудить вопрос Крыма на ней.
Депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в комментарии 24 каналу отметил, что одно из главных условий – это было согласование формулы Штайнмайера. Однако после этого, у россиян стали появляться какие-то дополнительные идеи.
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Поэтому все, что касается мирных переговоров, оно достаточно деликатное и хрупкое. Этот баланс интересов пока еще не сложился,
– отметил нардеп.
Об условиях для встречи в нормандском формате
Богдан Яременко назвал 2 обязательных условия для проведения встречи в нормандском формате:
- разведение войск;
- вывод российских войск с территории Донбасса.
Он отметил, что пока нет безопасности, то обо всем остальном говорить нет смысла. Заметим, что разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом Луганской области украинская власть пока отложила.
О вопросах Крыма
По словам Яременко, на встрече обсудят много вопросов, в том числе рамки выборов на оккупированном Донбассе. Нардеп объяснил, что в Минских договоренностях, так как они были сформированы в 2014-2015 годах, Крым не упоминается, поэтому сейчас власть должна "с этим считаться".
Но есть решение иностранных государств о непризнании оккупации Крыма, есть соответствующая политика Украины, и в рамках этой политики и в дальнейшем будут разворачиваться наши политические усилия,
– добавил Яременко.
Он заверил, что нормандский формат не был создан для обсуждения вопросов Крыма, но это вовсе не значит, что лидеры не обсудят эту проблему.
Это главы государств решают о чем они говорят. Есть смысл, потому что проблема никуда не девается, даже если мы достигнем договоренностей по Востоку,
– отметил Богдан Яременко.
В РФ уже заявили, что использовать нормандский формат для обсуждения Крыма – нереально.
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Яременко об условиях встречи в нормандском формате и вопросах Крыма: видео
Что известно о встрече "нормандской четверки"?
Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель для урегулирования войны на Донбассе должна состояться в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры еще не выбрали.
В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.