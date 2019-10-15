Зеленский может обсудить с Путиным возвращение Крыма во время встречи в нормандском формате

Встречу в нормандском формате неоднократно переносили по разным причинам, поэтому пока неизвестно, когда лидеры Франции, Германии, Украины и России обсудят вопросы прекращения войны на Донбассе. В "Слуге народа" назвали несколько главных условий для проведения такой встречи и объяснили, сможет ли президент обсудить вопрос Крыма на ней.

Депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в комментарии 24 каналу отметил, что одно из главных условий – это было согласование формулы Штайнмайера. Однако после этого, у россиян стали появляться какие-то дополнительные идеи.

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Поэтому все, что касается мирных переговоров, оно достаточно деликатное и хрупкое. Этот баланс интересов пока еще не сложился,

– отметил нардеп.

Об условиях для встречи в нормандском формате

Богдан Яременко назвал 2 обязательных условия для проведения встречи в нормандском формате:

разведение войск;

вывод российских войск с территории Донбасса.

Он отметил, что пока нет безопасности, то обо всем остальном говорить нет смысла. Заметим, что разведение войск было запланировано на 7 октября, но боевики его сорвали. В ОПУ заявили, что вопрос о разведении сил в Золотом Луганской области украинская власть пока отложила.

О вопросах Крыма

По словам Яременко, на встрече обсудят много вопросов, в том числе рамки выборов на оккупированном Донбассе. Нардеп объяснил, что в Минских договоренностях, так как они были сформированы в 2014-2015 годах, Крым не упоминается, поэтому сейчас власть должна "с этим считаться".

Но есть решение иностранных государств о непризнании оккупации Крыма, есть соответствующая политика Украины, и в рамках этой политики и в дальнейшем будут разворачиваться наши политические усилия,

– добавил Яременко.

Он заверил, что нормандский формат не был создан для обсуждения вопросов Крыма, но это вовсе не значит, что лидеры не обсудят эту проблему.

Это главы государств решают о чем они говорят. Есть смысл, потому что проблема никуда не девается, даже если мы достигнем договоренностей по Востоку,

– отметил Богдан Яременко.

В РФ уже заявили, что использовать нормандский формат для обсуждения Крыма – нереально.

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Яременко об условиях встречи в нормандском формате и вопросах Крыма: видео

Что известно о встрече "нормандской четверки"?​

Встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель для урегулирования войны на Донбассе должна состояться в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры еще не выбрали.



В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.