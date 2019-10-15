Зеленський може обговорити з Путіним повернення Криму під час зустрічі у нормандському форматі

Зустріч у нормандському форматі неодноразово переносили з різних причин, тож наразі невідомо, коли лідери Франції, Німеччини, України та Росії обговорять питання припинення війни на Донбасі. У "Слузі народу" назвали декілька головних умов для проведення такої зустрічі та пояснили, чи зможе президент обговорити питання Криму на ній.

Депутат з фракції "Слуга народу" Богдан Яременко у коментарі 24 каналу наголосив, що одна з головних умов – це було погодження формули Штайнмаєра. Однак після цього, у росіян почали з’являтися якісь додаткові ідеї.

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Тому все, що стосується мирних переговорів, воно достатньо делікатне і тендітне. Цей баланс інтересів ще поки не склався,

– зазначив нардепт.

Про умови для зустрічі у нормандському форматі

Богдан Яременко назвав 2 обов’язкові умови для проведення зустрічі у нормандському форматі:

розведення військ;

виведення російських військ з території Донбасу.

Він наголосив, що поки немає безпеки, то про все інше говорити немає сенсу. Зауважимо, що розведення військ було заплановано на 7 жовтня, але бойовики його зірвали. В ОПУ заявили, що питання щодо розведення сил у Золотому на Луганщині українська влада наразі відклала.

Про питання Криму

За словами Яременка, на зустрічі обговорять багато питань, у тому числі рамки виборів на окупованому Донбасі. Нардеп пояснив, що у Мінських домовленостях, так як вони були сформовані у 2014-2015 роках, Крим не згадується, тому зараз влада має "з цим рахуватися".

Але є рішення іноземних держав про невизнання окупації Криму, є відповідна політика України, і в рамках цієї політики і надалі будуть розгортатися наші політичні зусилля,

– додав Яременко.

Він запевнив, що нормандський формат не був створений для обговорення питань Криму, але це зовсім не значить, що лідери не обговорять цю проблему.

Це глави держав вирішують про що вони говорять. Є сенс, бо проблема нікуди не дівається, навіть якщо ми досягнемо домовленостей по Сходу,

– наголосив Богдан Яременко.

У РФ вже заявили, що використовувати нормандський формат для обговорення Криму – нереально.

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Яременко про умови зустрічі у нормандському форматі та питання Криму: відео

Що відомо про зустріч "нормандської четвірки"?Зустріч Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель для врегулювання війни на Донбасі має відбутися у Парижі. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що саміт в нормандському форматі відбудеться у листопаді 2019 року. Конкретну дату лідери ще не обрали.



Загалом про цю майбутню зустріч "нормандської четвірки" говорять вже кілька місяців. Проте, саміт досі не відбувся через різні позиції сторін.