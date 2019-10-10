Чи пропонують Донбас обміняти на Крим: відповідь Зеленського

Про так званий обмін тимчасового окупованих територій на анексований український півострів жодних розмов не було. Однак Криму справді майже немає у мінському форматі.

Водночас європейські лідери не знають, як повернути окупований Крим україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресмарафону у Києві.

Варто знати: Зеленський хоче змінити порядок виконання мінських угод

Так глава держави відповів на запитання журналістки про ймовірні пропзиції обміну окупованого донбасу на анексований півострів. Зазначимо, саме про такі пропозиції у 2018 році розповів колишній представник України в ТКГ Роман Безсмертний.

З приводу шантажу чи з приводу пропозиції, як хочете, назвіть, що, давайте, ми вам віддамо тимчасово окуповану територію, а ви нам Крим, – ніколи з жодної розмови не було,

– відповів на це президент.

Глава держави нагадав, що наразі перемовини з Росією ведуться лише "по телефону з приводу повернення полонених та у мінському форматі з приводу Донбасу". Зеленський наголосив, що про окупований Крим там, на жаль, не говорять.

"З приводу Криму – я обов’язково на зустрічі в нормандському форматі поставлю це питання, бо я жодного разу не чув відповіді лідерів", – додав він.

Володимир Зеленський також зазначив, що "ніхто не знає і не бачить, як Крим може повернутися до нас".

Що казав про такий "обмін" Роман Безсмертний?

У листопаді 2018 року колишній представник ТКГ розповів, що такі розмови справді були. За його словами, ця тема звучала постійно, коли учасники виходили відпочити. Зазвичай російська сторона нібито доповнювала це словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться".



Карта окупованих території / Інфографіка 24 каналу