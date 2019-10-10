Предлагают ли Донбасс обменять на Крым: ответ Зеленского

О так называемом обмене временного оккупированных территорий на аннексированный украинский полуостров никаких разговоров не было. Однако Крыма действительно почти нет в минском формате.

В то же время европейские лидеры не знают, как вернуть оккупированный Крым Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.

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Так глава государства ответил на вопрос журналистки о возможных предложениях обмена оккупированного Донбасса на аннексированный полуостров. Отметим, именно о таких предложениях в 2018 году рассказал бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный.

По поводу шантажа или по поводу предложения, как хотите, назовите, что, давайте, мы вам отдадим временно оккупированную территорию, а вы нам Крым, – никогда ни в каком разговоре не было,

– ответил на это президент.

Глава государства напомнил, что сейчас переговоры с Россией ведутся только "по телефону по поводу возвращения пленных и в минском формате по поводу Донбасса". Зеленский отметил, что об оккупированном Крыме там, к сожалению, не говорят.

"По поводу Крыма – я обязательно на встрече в нормандском формате поставлю этот вопрос, потому что я ни разу не слышал ответа лидеров", – добавил он.

Владимир Зеленский также отметил, что "никто не знает и не видит, как Крым может вернуться к нам".

Что говорил о таком "обмене" Роман Бессмертный?

В ноябре 2018 года бывший представитель ТКГ рассказал, что такие разговоры действительно были. По его словам, эта тема звучала постоянно, когда участники выходили отдохнуть. Обычно российская сторона якобы дополняла это словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться".



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала