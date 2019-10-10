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      Зеленский хочет изменить порядок выполнения минских соглашений

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      Зеленский хочет пересмотра порядка реализации минских соглашений
      Зеленский хочет пересмотра порядка реализации минских соглашений / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доволен порядком выполнения пунктов минских соглашений, поэтому планирует поднять этот вопрос на встрече лидеров стран нормандского формата – Украины, Германии, Франции и России.

      "В целом я не доволен тем минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске". И самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий", – заявил Зеленский во время пресс-марафона.

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      Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе, все это мы хотим обсудить в нормандском формате. Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран нормандского формата), а не представителям в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос,
      – добавил Президент Украины.

      Какие еще вопросы, по словам Зеленского, будет поднимать Украина на встрече лидеров стран "нормандской четверки":

      • разведения войск в Станице Луганской.
      • обмена пленными, в частности возвращения украинских политзаключенных и моряков.
      • подтверждения текста формулы Штайнмайера,
      • отвода войск в Золотом и Петровском.

      Заметим, что точной даты проведения встречи в нормандском формате еще нет.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости политики Нормандский формат Минские договоренности Война на Донбассе
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