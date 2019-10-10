Зеленский хочет изменить порядок выполнения минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не доволен порядком выполнения пунктов минских соглашений, поэтому планирует поднять этот вопрос на встрече лидеров стран нормандского формата – Украины, Германии, Франции и России.

"В целом я не доволен тем минским документом, который был подписан, но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в "Минске". И самое главное – мы ищем порядок выполнения там событий, последовательность событий", – заявил Зеленский во время пресс-марафона.

Читайте также: Зеленский ответил, будет ли поднимать вопрос Крыма на встрече в нормандском формате

Нас не устраивает весь тот порядок, который есть в минском документе, все это мы хотим обсудить в нормандском формате. Обо всем этом придется говорить среди лидеров (стран нормандского формата), а не представителям в Минске, потому что, к сожалению, представители в Минске не могут решить этот вопрос,

– добавил Президент Украины.

Какие еще вопросы, по словам Зеленского, будет поднимать Украина на встрече лидеров стран "нормандской четверки":

разведения войск в Станице Луганской.

обмена пленными, в частности возвращения украинских политзаключенных и моряков.

подтверждения текста формулы Штайнмайера,

отвода войск в Золотом и Петровском.

Заметим, что точной даты проведения встречи в нормандском формате еще нет.