Какие вопросы Украина будет поднимать во время встречи "нормандской четверки"

На саммите в нормандском формате в основном Украина будет поднимать те вопросы, которые уже не раз обсуждали в Минске и в рамках минского формата.

Как заметил президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона, Украина на саммите лидеров стран "нормандской четверки" будет поднимать такие вопросы:

– разведение войск в Станице Луганской.

– обмен пленными, в частности возвращение украинский политзаключенных и моряков.

– подтверждение текста формулы Штайнмайера,

– отвод войск в Золотом и Петровском.

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Что касается возвращения украинских политзаключенных и моряков, Зеленский подчеркнул, что это было требованием Украины.

"Я сказал, как мы можем встречаться в нормандском формате. Общество должно знать, что это нам нужно. Что мы должны показать всем, что есть шаги навстречу. Это был реальный, серьезный, сложный, проблематичный, большой успех. Это обмен. Мы его сделали", – подчеркнул он.

Кроме того, украинский президент отметил, что каждая из сторон должна показать, что она хочет закончить войну.

Это не означает, что у нас есть гарантии и стопроцентная уверенность, что та сторона хочет ее закончить. Но мы должны показать, что это наши территории, мы хотим их вернуть,

– подытожил он.

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