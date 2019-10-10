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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Які питання Україна підніматиме під час зустрічі "нормандської четвірки"

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      Зеленський назвав теми, які Україна підніматиме на зустрічі у нормандському форматі
      Зеленський назвав теми, які Україна підніматиме на зустрічі у нормандському форматі / Фото з відкритих джерел

      На саміті у нормандському форматі Україна здебільшого підніматиме ті питання, які вже не раз обговорювали у Мінську та у межах мінського формату.

      Як зауважив президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підніматиме такі питання:

      – розведення військ у Станиці Луганській.

      – обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.

      – підтвердження тексту формули Штайнмаєра,

      – відведення військ у Золотому та Петрівському.

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      Щодо повернення українських політв’язнів і моряків Зеленський підкреслив, що це була вимога України.

      "Я сказав, як ми можемо зустрічатися у нормандському форматі. Суспільство повинно знати, що це нам потрібно. Що ми повинні, показати всім, що є кроки назустріч. Це був реальний, серйозний, складний, проблематичний, великий успіх. Це обмін. Ми його зробили", – наголосив він.

      Крім того, український президент зауважив, що кожна зі сторін повинна показати, що вона хоче закінчити війну.

      Це не означає, що у нас є гарантії та стовідсоткова впевненість, що та сторона хоче її закінчити. Але ми повинні показати, що це наші території, що ми хочемо їх повернути,
      – підсумував він.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нормандський формат Війна на Донбасі
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