Які питання Україна підніматиме під час зустрічі "нормандської четвірки"
На саміті у нормандському форматі Україна здебільшого підніматиме ті питання, які вже не раз обговорювали у Мінську та у межах мінського формату.
Як зауважив президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підніматиме такі питання:
– розведення військ у Станиці Луганській.
– обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.
– підтвердження тексту формули Штайнмаєра,
– відведення військ у Золотому та Петрівському.
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Щодо повернення українських політв’язнів і моряків Зеленський підкреслив, що це була вимога України.
"Я сказав, як ми можемо зустрічатися у нормандському форматі. Суспільство повинно знати, що це нам потрібно. Що ми повинні, показати всім, що є кроки назустріч. Це був реальний, серйозний, складний, проблематичний, великий успіх. Це обмін. Ми його зробили", – наголосив він.
Крім того, український президент зауважив, що кожна зі сторін повинна показати, що вона хоче закінчити війну.
Це не означає, що у нас є гарантії та стовідсоткова впевненість, що та сторона хоче її закінчити. Але ми повинні показати, що це наші території, що ми хочемо їх повернути,
– підсумував він.
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