Які питання Україна підніматиме під час зустрічі "нормандської четвірки"

На саміті у нормандському форматі Україна здебільшого підніматиме ті питання, які вже не раз обговорювали у Мінську та у межах мінського формату.

Як зауважив президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, Україна на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" підніматиме такі питання:

– розведення військ у Станиці Луганській.

– обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.

– підтвердження тексту формули Штайнмаєра,

– відведення військ у Золотому та Петрівському.

Цікаво! Чому зустріч у нормандському форматі не відбулася досі: Зеленський зробив заяву

Щодо повернення українських політв’язнів і моряків Зеленський підкреслив, що це була вимога України.

"Я сказав, як ми можемо зустрічатися у нормандському форматі. Суспільство повинно знати, що це нам потрібно. Що ми повинні, показати всім, що є кроки назустріч. Це був реальний, серйозний, складний, проблематичний, великий успіх. Це обмін. Ми його зробили", – наголосив він.

Крім того, український президент зауважив, що кожна зі сторін повинна показати, що вона хоче закінчити війну.

Це не означає, що у нас є гарантії та стовідсоткова впевненість, що та сторона хоче її закінчити. Але ми повинні показати, що це наші території, що ми хочемо їх повернути,

– підсумував він.

Зверніть увагу! Як і на яку відстань розводитимуть війська: пояснення військового командування