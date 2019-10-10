Чому зустріч у нормандському форматі не відбулася досі: Зеленський зробив заяву
Відтермінування дати саміту лідерів країн у нормандському форматі лежить лише на Росії.
Як розповів Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, Франція, Німеччина та Україна пропонували одну дату – 16 вересня. Але Кремль не зміг її підтвердити. Зокрема, вони сказали, що у них ця дата є зайнятою.
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Ми домовилися, що саміт у нормандському форматі може бути. Загалом складно було домовитися, щоб він відбувся, оскільки з 2016 року такі заходи взагалі не проводили. І, в принципі, було таке відчуття, що це нікому не потрібно з влади. Ми сказали, що нам потрібно, нам потрібно дивитися один одному в очі, зрозуміти, хто та що хоче, та зрозуміти реальні кроки, коли та як ми можемо закінчити війну. Ми дуже хочемо, а якщо ви також цього хочете, давайте зустрічатися,
– зазначив український гарант.
За його словами, поки нормандський формат є таким. І він завдячує західним партнерам України, що він взагалі є. Щоправда, зараз всі є готовими до нормандського формату.
Також Зеленський зауважив, що є готовим зустрітися з Росією у двох форматах – власне нормандський формат і пряма зустріч.
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