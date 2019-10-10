Зеленський: моя особиста зустріч з Путіним має відбутись лише для припинення війни

Володимир Зеленський визнає необхідність двосторонньої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним для припинення війни на Донбасі, проте її перспектива зараз не обговорюється.

Як зазначив президент України, зараз мова йде лише про зустріч у нормандському форматі.

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Зустрічатися ми можемо тільки в двох форматах: нормандський формат і зустріч моя пряма з президентом Росії. Про цю зустріч прямий ніхто не говорить, тому що всі проти ... Ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо завершення війни. Ми зараз говоримо тільки про нормандський формат, – наголосив Зеленський.