Зеленский: моя личная встреча с Путиным должна состояться только для прекращения войны

Владимир Зеленский признает необходимость двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным для прекращения войны на Донбассе, однако ее перспектива сейчас не обсуждается.

Как отметил президент Украины, сейчас речь идет лишь о встрече в нормандском формате.

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Встречаться мы можем только в двух форматах: нормандский формат и встреча моя прямая с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против... Эта встреча должна быть, если мы хотим завершения войны. Мы сейчас говорим только о нормандском формате, – подчеркнул Зеленский.