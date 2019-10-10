Отсрочка даты саммита лидеров стран в нормандском формате лежит только на России.

Как рассказал Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, Франция, Германия и Украина предлагали одну дату – 16 сентября. Но Кремль не смог ее подтвердить. В частности, они сказали, что у них эта дата занята.

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Мы договорились, что саммит в нормандском формате может быть. В общем сложно было договориться, чтобы он состоялся, поскольку с 2016 года такие мероприятия вообще не проводились. И, в принципе, было такое ощущение, что это никому не нужно из власти. Мы сказали, что нам нужно, нам нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто и что хочет, и понять реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим, а если вы также этого хотите, давайте встречаться,

– отметил украинский гарант.

По его словам, пока нормандский формат является таким. И он обязан западным партнерам Украины, что он вообще есть. Правда, сейчас все готовы к нормандскому формату.

Также Зеленский отметил, что готов встретиться с Россией в двух форматах – собственно нормандский формат и прямая встреча.

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