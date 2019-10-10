Зеленський відповів, чи підніматиме питання Криму на зустрічі у нормандському форматі

Для Президента України Володимира Зеленського "нормандський формат" – це ще й можливість наголосити на питанні щодо Криму.

Як наголосив український гарант під час пресмарафону, передусім мовиться про повернення питання Криму до обговорення.

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Зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання, крім наших партнерів. Питання Криму є в санкційному форматі, поки що тільки там,

– зауважив Зеленський.

Раніше Зеленський зазначав, що загалом Україна на зустрічі у нормандському форматі планує обговорити такі питання:

– розведення військ у Станиці Луганській.

– обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.

– підтвердження тексту формули Штайнмаєра,

– відведення військ у Золотому та Петрівському.