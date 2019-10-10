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      Зеленський відповів, чи підніматиме питання Криму на зустрічі у нормандському форматі

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      Зеленський на нормандській зустрічі буде піднімати питання Криму
      Зеленський на нормандській зустрічі буде піднімати питання Криму / Getty Images

      Для Президента України Володимира Зеленського "нормандський формат" – це ще й можливість наголосити на питанні щодо Криму.

      Як наголосив український гарант під час пресмарафону, передусім мовиться про повернення питання Криму до обговорення.

      Зверніть увагу! Зеленський заявив про відсутність формули Штайнмаєра для Криму

      Зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання, крім наших партнерів. Питання Криму є в санкційному форматі, поки що тільки там,
      – зауважив Зеленський.

      Раніше Зеленський зазначав, що загалом Україна на зустрічі у нормандському форматі планує обговорити такі питання:

      – розведення військ у Станиці Луганській.

      – обмін полоненими, зокрема повернення український політв’язнів і моряків.

      – підтвердження тексту формули Штайнмаєра,

      – відведення військ у Золотому та Петрівському.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Анексія Криму Нормандський формат
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