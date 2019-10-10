Зеленский ответил, будет ли поднимать вопрос Крыма на встрече в нормандском формате

Для Президента Украины Владимира Зеленского "нормандский формат" – это еще и возможность отметить вопрос по Крыму.

Как отметил украинский гарант во время пресс-марафона, прежде всего говорится о возвращении к обсуждению вопроса Крыма.

Обратите внимание! Зеленский заявил об отсутствии формулы Штайнмайера для Крыма

Сейчас не существует какого-либо трека, где обсуждается этот вопрос, кроме наших партнеров. Вопрос Крыма есть в санкционном формате, пока только там,

– отметил Зеленский.

Ранее Зеленский отмечал, что в целом Украина на встрече в нормандском формате планирует обсудить следующие вопросы:

– разведение войск в Станице Луганской.

– обмен пленными, в частности возвращение украинский политзаключенных и моряков.

– подтверждение текста формулы Штайнмайера,

– отвод войск в Золотом и Петровском.

Зеленский о вопросе Крыма на встрече в нормандском формате: смотрите видео