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      Зеленский ответил, будет ли поднимать вопрос Крыма на встрече в нормандском формате

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      Зеленский на нормандской встрече будет поднимать вопрос Крыма
      Зеленский на нормандской встрече будет поднимать вопрос Крыма / Getty Images

      Для Президента Украины Владимира Зеленского "нормандский формат" – это еще и возможность отметить вопрос по Крыму.

      Как отметил украинский гарант во время пресс-марафона, прежде всего говорится о возвращении к обсуждению вопроса Крыма.

      Обратите внимание! Зеленский заявил об отсутствии формулы Штайнмайера для Крыма

      Сейчас не существует какого-либо трека, где обсуждается этот вопрос, кроме наших партнеров. Вопрос Крыма есть в санкционном формате, пока только там,
      – отметил Зеленский.

      Ранее Зеленский отмечал, что в целом Украина на встрече в нормандском формате планирует обсудить следующие вопросы:

      – разведение войск в Станице Луганской.

      – обмен пленными, в частности возвращение украинский политзаключенных и моряков.

      – подтверждение текста формулы Штайнмайера,

      – отвод войск в Золотом и Петровском.

      Зеленский о вопросе Крыма на встрече в нормандском формате: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Нормандский формат Аннексия Крыма
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