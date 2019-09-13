О чем говорится в так называемой формуле Штанмайера и почему о ней вспомнили

Войны заканчиваются заключением соглашений о мире, где есть победитель и побежденный. В последние дни все чаще чиновники начали вспоминать так называемую "формулу Штанмайером". О чем идет речь в этой формуле мира для Украины – в материале 24 канала.

Суть формулы Штанмайера

В Министерстве иностранных дел заявили о том, что власть Украины хотела бы проведения местных выборов во всей стране. Украина согласилась на минские договоренности пять лет назад – в частности, на проведение выборов. В 2016 году, уже после подписания минских соглашений, в дипломатических кругах начали говорить о так называемой формуле Штанмайера, которая заменила формулу Мореля.

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В то же время, 13 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что формулу Штанмайера согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году.



Формулу Штанмайера согласовали еще в 2016 году/ Фото Getty Images

Формулу Штанмайера, которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме,

– сказал Пристайко.

Он заверил, что в ней нет ничего интересного или такого, чтоб обвиняли в измене или победе.

Формула Штанмайера предусматривает:

прекращение огня;

разведение войск;

принятие парламентом закона об амнистии боевиков;

проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ.

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После выполнения этих пунктов поднимается вопрос о выводе российских войск с этих территорий и установлении украинской стороной контроля на российско-украинской границе.

Выборы на оккупированных территориях

По мнению сопредседателя ГИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, согласно минским соглашениям Украина могла нивелировать возможность проведения выборов на оккупированных территориях, настаивая на прекращении огня и выводе войск России и наемников из оккупированных районов и передаче под контроль российско-украинской границы. Однако формула Штанмайера предусматривает другой порядок – сначала выборы, а потом передача контроля над границей. Снегирев считает, что именно из-за этого за эту формулу и вцепилась Россия, и требует закрепить ее положения на бумаге. То есть, если в 2016 году в нормандском формате были устные договоренности, то сейчас Россия требует собственно ее реализации на практике.

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Формула Штанмайера предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях под эгидой ОБСЕ после разведения, но не вывода российских военных. Также миссия ОБСЕ должна предоставить свою экспертную оценку относительно законности проведения выборов на оккупированном Донбассе, их прозрачности, соответствия украинскому законодательству, после чего на следующий день страна предоставляет спецстатус этим территориям и закрепляет его изменение в Конституции.



Выборы на Донбассе не могут происходить "под пулями" / Фото 24 канала

Никакого позитива в этой формуле я не вижу. В то же время, она нивелирует все предыдущие если не победы, то достижение украинской дипломатии. Они не давали возможности российской стороне и нашим западным партнерам требовать от Украины безоговорочного выполнения минских соглашений, соответственно ратификации их политической части без выполнения вопроса безопасности,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Прислушиваться ко мнению Германии

Эту формулу прежде всего продвигает Франция. Не стоит забывать, что Франция во времена грузино-российской войны фактически выступала как страна, которая легализовывала режим Путина.

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Поэтому не случайно тогда как Саркози, так и сейчас Макрон фактически выступают проводниками российской политики. Другой вопрос – есть позиция Германии, которая отличается от позиции Франции.

Германия прекрасно понимает, что таким образом Франция пытается взять на себя роль регионального лидера,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Если Украина не воспользуется возможностью, которая предоставляется благодаря позиции Германии в этом вопросе, соответственно, мы должны будем ратифицировать эти соглашения.