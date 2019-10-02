Как Украине трактовать заявление главарей ОРДЛО относительно подписаной формулы Штайнмайера

После заявления Зеленского, что Украина согласовала формулу Штайнмайера, появилась реакция главарей ОРДЛО. Правда, их трактовка кардинально отличается от сказанного Владимиром Зеленским. Как нужно понимать заявления "лидеров" ОРДЛО и о чем они свидетельствуют - рассказывают 24 каналу эксперты.

Сложности трактовки

После длительных переговоров Украина согласовала подписание так называемой формулы Штайнмайера. Как отметил Президент Украины – это механизм, согласно которому закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянной основе.

Официально: Блеф и игра, – у Зеленского ответили на заявление боевиков о формуле Штайнмайера

Правда, это произойдет только при условии, что местные выборы будут проведены согласно Конституции Украины и украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Это означает, что никаких выборов под дулами пулеметов не будет и не может быть. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который парламент будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского относительно формулы Штайнмайера, смотрите здесь:

Между тем главари Донецкой и Луганской так называемых народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник трактуют эту "формулу" совсем иначе.

"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", – говорится в заявлении боевиков.

По мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, Пушилин и Пасечник трактуют договоренность, достигнутую в Минске, как свою победу.

Они предоставляют свою трактовку в наглой форме, ведя себя так, словно Зеленскому и Киеву принятие этой "формулы" нужно больше чем им и Москве. Вроде это не Москва находится под санкциями за Донбасс, и не Россия государство-агрессор, а они не террористы, а представители местного самоуправления и будущие официальные хозяева Донбасса. Это лишь их трактовка формулы Штайнмайера,

– отмечает Андрей Юсов.

Важный нюанс

То есть боевики и террористы для себя считают – формула Штайнмайера для них открывает возможность закрепить свою власть на оккупированной территории, легитимизировать и вести абсолютно независимую от Киева политику.

Важно: О чем говорится в формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

По мнению Андрея Юсова, такое заявление безусловно не могло появиться без санкции из Кремля. Это означает, что Кремль именно таким образом трактует минские договоренности, в частности, формулу Штайнмайера, которая расставляет приоритеты в договоренностях.

В то же время, боевики могут трактовать "формулу", как им заблагорассудится. Конечно, они пытаются подать ее подписание в свою пользу. Однако мнение марионеток нас не должно интересовать и волновать. Потому что они сделают так и только так, как им скажет Россия.



Мнение сепаратистов украинцев не интересует / Фото GettyImages

Существует правило – с террористами переговоры не ведут. Так же и здесь: украинская сторона пытается привлекать в переговорный процесс непосредственного виновника войны на Донбассе – Россию, и именно с ней официально решать вопрос, при посредничестве Запада.

Показательно, что российская сторона настаивала, чтобы "формулу" подписали только представители Украины и представители так называемых "Л/ДНР", чтобы выглядело так, будто Украина только решает свой внутренний "гражданский конфликт". Украина же твердо выступала против этого,

– отмечает политический эксперт Максим Вознюк.

Поэтому сейчас согласие Украины на формулу Штайнмайера оформили отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ.

А тем временем: Большинство украинцев не могут оценить формулу Штайнмайера

Не Пушилину и Пасечнику решать, будет установлен Украиной контроль над украинско-российской границей, или нет.

Все решит закон

По мнению Вознюка, стоит отметить, что формула Штайнмайера касается и регулирует только один единственный вопрос: когда должен заработать закон об особом статусе ОРДЛО. Не больше, не меньше. В подписанном 1 октября документе говорится, что такой закон вступит в силу "в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". И этот закон Украине еще надо разработать и принять.



Депутаты должны принять новый закон об особом статусе Донбасса / Фото пресс-служба президента

Когда же состоятся выборы в ОРДЛО – в подписанной "формуле" не указано. Правда, четко прописано – они будут "назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, который регулирует проведение местных выборов в упомянутых районах". То есть стороны согласовали, что выборы на оккупированных территориях должны состояться исключительно по украинским законам.

Зеленский уверяет, что выборы на Донбассе не состоятся, пока оттуда не выйдут российские войска и не будет восстановлен контроль над украинской границей. Однако в согласованной "формуле" нет ни слова о выводе оккупационных войск. Потому что, напомню – "формула" касается лишь вопроса закона об особом статусе ОРДЛО,

– добавляет Вознюк.

По мнению политического эксперта, сейчас перед парламентом стоит очень важная и сверхответственная задача – разработать и принять соответствующие законы об особом статусе и о проведении выборов на территории ОРДЛО. Именно там должны быть прописаны и вывод войск, и контроль над границей, и другие условия, при которых местные выборы в ОРДЛО вообще и в принципе могут быть проведены и признаны Украиной.

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"Потенциальные риски, к большому сожалению, существуют, и они являются прямым следствием подписанных Минских соглашений. И о них всегда нужно помнить украинской власти", – резюмирует Максим Вознюк.



Территории, которые оккупировала Россия / Коллаж 24 канала

