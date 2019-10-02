Як Україні трактувати заяву ватажків ОРДЛО щодо підписаної формули Штайнмаєра

Після заяви Володимира Зеленського, що Україна погодила формулу Штайнмаєра, з'явилась реакція ватажків ОРДЛО. Щоправда, їх заява має кардинально інший зміст ніж сказане Президентом України. Як потрібно розуміти заяви "очільників" ОРДЛО та про що вони свідчать – розповідають 24 каналу експерти.

Складності трактування

Після тривалих перемовин Україна погодила підписання так званої формули Штайнмаєра. Як зауважив Президент України – це механізм, згідно з яким закон про особливий статус Донбасу почне діяти на постійній основі.

Офіційно: Блеф і гра, – у Зеленського відповіли на заяву бойовиків про формулу Штайнмаєра

Щоправда, це відбудеться лише за умови, що місцеві вибори будуть проведені згідно з Конституцією України та українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

Це означає, що ніяких виборів під дулами кулеметів не буде й не може бути. Закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року. Буде новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговоренні з суспільством,

– наголосив Володимир Зеленський.

Заяву Володимира Зеленського щодо формули Штайнмаєра, дивіться тут:

Натомість ватажки Донецької та Луганської так званих народних республік Денис Пушилін та Леонід Пасічник трактують зовсім інакше цю "формулу".

"Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета", – йдеться в заяві бойовиків.

На думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, Пушилін і Пасічник трактують домовленість, досягнуту в Мінську, як свою перемогу.

Вони надають своє трактування в нахабній формі, поводячись так, наче Зеленському і Києву ухвалення цієї "формули" потрібне більше ніж їм і Москві. Начебто це не Москва перебуває під санкціями через Донбас і не Росія держава-агресор, а вони не терористи, а представники місцевого самоврядування і майбутні офіційні господарі Донбасу. Це лише їхнє трактування формули Штайнмаєра,

– наголошує Андрій Юсов.

Важливий нюанс

Тобто бойовики і терористи для себе вважають – формула Штайнмаєра для них відкриває можливість закріпити свою владу на окупованій території, легітимізувати і вести абсолютно незалежну від Києва політику.

Важливо: Про що йдеться у формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

На переконання Андрія Юсова, така заява безумовно не могла з'явитись без санкції з Кремля. Це означає, що Кремль саме в такий спосіб трактує мінські домовленості, зокрема, формулу Штайнмаєра, яка розставляє пріоритети в домовленостях.

Водночас, бойовики можуть трактувати "формулу", як їм заманеться. Звісно, вони намагаються подати її підписання на свою користь. Проте думка маріонеток нас не повинна цікавити і хвилювати. Бо вони зроблять так і лише так, як їм скаже Росія.



Думка сепаратистів українців не цікавить / Фото GettyImages

Існує правило – з терористами перемовини не ведуть. Так само і тут: українська сторона намагається залучати у переговорний процес безпосереднього винуватця війни на Донбасі – Росію, і саме з нею офіційно вирішувати питання, при посередництві Заходу.

Показово, що російська сторона наполягала, щоби "формулу" підписали лише представники України та представники так званих "Л/ДНР", щоб виглядало так, ніби Україна лише вирішує свій внутрішній "громадянський конфлікт". Україна ж твердо виступала проти цього,

– наголошує політичний експерт Максим Вознюк.

Відтак нині згоду України на формулу Штайнмаєра оформили окремими особистими листами на адресу ОБСЄ.

А тим часом: Більшість українців не можуть оцінити формулу Штайнмаєра

Не Пушиліну та Пасічнику вирішувати, буде встановлений Україною контроль над українсько-російським кордоном, чи ні.

Все вирішить закон

На переконання Вознюка, варто зазначити, що формула Штайнмаєра стосується і регулює лише одне єдине питання: коли має запрацювати закон про особливий статус ОРДЛО. Не більше, не менше. У підписаному 1 жовтня документі йдеться, що такий закон набуде чинності "о 20:00 за місцевим часом в день голосування на дочасних місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей". І цей закон Україні ще треба розробити і ухвалити.



Депутати мають ухвалити новий закон про особливий статус Донбасу / Фото пресслужба президента

Коли ж відбудуться вибори в ОРДЛО – в підписаній "формулі" не вказано. Щоправда, чітко прописано – вони будуть "призначені та проведені відповідно до Конституції України та спеціальним законом України, що регулює проведення місцевих виборів у згаданих районах". Тобто сторони погодили, що вибори на окупованих територіях мають відбутися винятково за українськими законами.

Зеленський запевняє, що вибори на Донбасі не відбудуться, доки звідти не вийдуть російські війська і не буде відновлений контроль над українським кордоном. Однак у погодженій "формулі" немає жодного слова про виведення окупаційних військ. І це не дивно. Тому що, нагадаю – "формула" стосується лише питання закону про особливий статус ОРДЛО,

– додає Вознюк.

На переконання політичного експерта, зараз перед парламентом стоїть дуже важливе і надвідповідальне завдання – розробити і ухвалити відповідні закони про особливий статус і про проведення виборів на території ОРДЛО. Саме там мають бути прописані і виведення військ, і контроль над кордоном, й інші умови, за яких місцеві вибори в ОРДЛО взагалі і в принципі можуть бути проведені і визнані Україною.

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"Тож поки що жодних червоних ліній українською стороною не перейдено, але вони є. Потенційні ризики, на превеликий жаль, існують, і вони є прямим наслідком підписаних мінських угод. І про них завжди треба пам’ятати українській владі", – резюмує Максим Вознюк.



Території, які окупувала Росія / Колаж 24 каналу

