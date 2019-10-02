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      Блеф і гра, – у Зеленського відповіли на заяву бойовиків про формулу Штайнмаєра

      740 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / glavred.info

      Заяви ватажків проросійських бойовиків Донбасу про те, що завдяки формулі Штайнмаєра вони не віддадуть українській владі контроль над кордоном з Росією, є блефом.

      "Ми ведемо переговори з Росією. Немає іншої сторони переговорів, крім РФ. Все інше – це блеф і гра", – заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко.

      Читайте також: Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

      Що заявляли бойовики?

      Раніше ватажки бойовиків окупованих Донеччини та Луганщини Денис Пушилін та Леонід Пасічник заявили, що узгодження формули Штайнмаєра означає, що "народ Донбасу сам визначатиме свою долю". Ватажки окупантів також закликали Президента України Володимира Зеленського "не диктували Донбасу свої умови". Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає, наголосили Пушилін з Пасічником.

      Що відомо про ухвалення формули Штайнмаєра?

      1 жовтня російські ЗМІ повідомили, що Українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську підписала формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Через лічені години після звістки про підписання формули Штайнмаєра у Києві, Львові, Харкові та Маріуполі спалахнули протести. Учасники протестів назвали такий крок української влади капітуляцією.

      В чому полягає суть формули Штайнмаєра? Як пояснив Зеленський, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий закон про особливий статус Донбасу.

      Закон запрацює, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      Читайте також: Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: що це означає і що буде далі

      blog_ava
      Головні новини 1 жовтня: підписання формули Штайнмаєра, новий закон про особливий статус Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Слуга народу Окуповані території Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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