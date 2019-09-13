Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали

Війни завершуються укладенням угод про мир, де є переможець і переможений. Останніми днями все частіше високопосадовці почали згадувати так звану "формулу Штанмайєра". Про що саме йдеться в цій формулі миру для Україні – в матеріалі 24 каналу.

Суть формули Штайнмайєра

У міністерстві закордонних справ заявили про те, що влада України хотіла би проведення місцевих виборів у всій країні. Україна погодилась на мінські домовленості п’ять років тому – зокрема, й на проведення виборів. В 2016 році, вже після підписання мінських угод, в дипломатичних колах почали говорити про так звану формулу Штанмайєра, яка замінила формулу Мореля.

Важливо: Німеччина хоче, щоб Україна виконала політичну частину мінських угод

Водночас, 13 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав, що формулу Штайнмаєра узгодив п'ятий президент України Петро Порошенко ще в 2016 році.



Формулу Штайнмаєра узгодили ще в 2016 році / Фото GettyImages

Формулу Штайнмаєра, яку наш глава держави погодив, ми, як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, в якій формі,

– сказав Пристайко.

Він запевнив, що в ній немає нічого цікавого або такого, щоб звинувачували у зраді або перемозі.

Формула Штанмайєра передбачає:

припинення вогню;

розведення військ;

ухвалення парламентом закону про амністію бойовиків;

проведення місцевих виборів під егідою ОБСЄ.

Думка експерта: Війна не завершиться ні в 2019, ні в 2020 році, – Снєгирьов

Після виконання цих пунктів піднімається питання про виведення російських військ з цих територій та встановлення українською стороною контролю на російсько-українському кордоні.

Вибори на окупованих територіях

На думку співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгірьова, за мінськими угодами Україна могла нівелювати можливість проведення виборів на окупованих територіях, наполягаючи на припиненні вогню і виведенні військ Росії і найманців з окупованих районів та передачі під контроль російсько-українського кордону. Проте формула Штанмайєра передбачає інший порядок – спочатку вибори, а потім передачу контролю над кордоном. Снєгірьов вважає, що саме через це за цю формулу й вчепилась Росія і вимагає закріпити її положення на папері. Тобто, якщо в 2016 році в Норманському форматі були усні домовленості, то наразі Росія вимагає власне її реалізації на практиці.

А тим часом: Арахамія прокоментував ймовірну амністію бойовиків Донбасу

Формула Штанмайєра передбачає – проведення виборів на окупованих територіях під егідою ОБСЄ після розведення, але не виведення російських військових. Також місія ОБСЄ має надати свою експертну оцінку щодо законності проведення виборів на окупованому Донбасі, їх прозорості, відповідності українському законодавству, після чого наступного дня країна надає спецстатус цим територіям і закріплює його зміни у Конституції.



Вибори на Донбасі не можуть відбуватись "під кулями" / Фото 24 каналу

Жодного позитиву в цій формулі я не вбачаю. Водночас, вона нівелює всі попередні якщо не перемоги, то досягнення української дипломатії. Вони не давали можливості російській стороні та нашим західним партнерам вимагати від України беззаперечного виконання мінських угод, відповідно ратифікації їх політичної частини без виконання безпекового питання,

– наголошує Дмитро Снєгірьов.

Дослухатись думки Німеччини

Цю формулу передовсім просуває Франція. Не варто забувати, що Франція за часів грузинсько-російської війни, фактично виступала як країна, що легалізовувала режим Путіна.

Заява: Це не шлях для України: Кучма заявив, що Зеленський не погодить особливий статус Донбасу

Тому не випадково як тоді Саркозі, так і зараз Макрон фактично виступають провідниками російської політики. Інше питання – є позиція Німеччини, яка відрізняється від позиції Франції.

Німеччина прекрасно розуміє, що таким чином Франція намагається перебрати на себе роль регіонального лідера,

– наголошує Дмитро Снєгірьов.

Якщо Україна не скористається можливістю, яка надається завдяки позиції Німеччини у цьому питанні, відповідно, ми муситимемо ратифікувати ці угоди.