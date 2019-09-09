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      Війна не завершиться ні в 2019, ні в 2020 році, – Снєгирьов

      1890 Читать новость на русском
      Кремль хоче амністії для проросійських бойовиків
      Кремль хоче амністії для проросійських бойовиків / gettyimages.com

      Попри певні кроки з боку України, війна, на жаль, не завершиться ні в 2019, ні в 2020 році. За його словами, проведемо ми амністію, надамо ОРДЛО особливий статус – ці території наразі втрачені. І так чи інакше можуть повернутися під наш контроль на умовах конфедерації. Контроль української влади в ОРДЛО буде обмежений.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      Якщо на зустрічі лідерів Нормандського формату буде прийнята дорожня карта, то там серед умов, буде і амністія Україною бойовиків. Україні в цьому питанні треба апелювати до світового досвіду. Щоб нас не звинуватили в зриві мінських угод. 

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      Росія руками Німеччини і Франції вимагатиме від України ратифікації мінських угод. У тому числі, проведення амністії бойовиків. Але Києву треба наполягати на югославському досвіді. Якщо людину звинувачують у військових злочинах, а це означає участь у незаконних збройних формуваннях, вона не підпадає під амністію. Це знизить напругу в українському суспільстві. І виб’є в Росії інформаційні козирі,
      – наголошує Дмитро Снєгирьов.

      Чому Україна повинна провести амністію бойовиків? Згідно мінських домовленостей, Україна маєзабезпечити помилування і амністію. Для цього ввести у силу закон, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, в окремих районах Донецької та Луганської областей України. На амністії бойовиків активно наполягають у Росії.

      Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не підпише закон, який би гарантував амністію для бойовиків. Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив: якщо буде оголошена амністія проросійських бойовиків, які брали участь у бойових діях на Донбасі, то тільки не за рахунок здачі національних інтересів.

      війна на донбвсі
      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Мінські домовленості Володимир Путін Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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