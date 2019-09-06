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      Арахамія прокоментував ймовірну амністію бойовиків Донбасу

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      Давид Арахамія висловився про амністію бойовиків
      Давид Арахамія висловився про амністію бойовиків / dsnews.ua

      Якщо буде оголошена амністія проросійських бойовиків, які брали участь у бойових діях на Донбасі, то тільки не за рахунок здачі національних інтересів, заявив в ефірі програми "Право на владу" голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

      "Я не хочу, щоб ми зараз гралися в "Нострадамус". Ви ж бачите, яка ситуація – вона динамічно змінюється. Я точно можу сказати – у нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України. А там, як воно буде надалі – зараз я щось говоритиму вам, а потім воно змінюватиметься, тому що ми повинні реагувати на, в тому числі, міжнародну ситуацію", – сказав Арахамія.

      Дізнайтеся, що про амністію бойовиків говорив Разумков

      Чому взагалі виникло питання амністії бойовиків?

      На амністії проросійських бойовиків Донбасу наполягають у Росії. Речник президента країни Дмитро Пєсков неодноразово заявляв, що Україна нібито у межах мінських угод повинна надати Донецькій і Луганській областям особливий статус, а бойовикам на Донбасі – амністію. Про це мовиться і в українському законі про так званий особливий статус Донбасу.

      Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не підпише закон, який би гарантував амністію для бойовиків.

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      Теги: Давид Арахамія Проросійські бойовики Новини України Новини політики Війна на Донбасі Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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