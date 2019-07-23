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      Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

      1854 Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі
      Бойовики на Донбасі / Соцмережі

      Перший номер у виборчому списку президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков наголошує, що для людей, які є замішаними у військових діях на Донбасі, амністія є неприпустимою.

      Як підкреслив лідер "Слуги народу" у ефірі програми "Свобода слова", бойовий конфлікт на Донбасі слід вирішити.

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      "Якщо ж ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може, ніякі амністії тут не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", – наголосив Разумков.

      На амністії бойовиків, зокрема, наполягають у Росії. Речник Путіна Дмитро Пєсков неодноразово заявляв, що офіційний Київ нібито у межах мінських угод повинен надати Донецькій і Луганській областям особливий статус, а бойовикам на Донбасі – амністію. До слова, про це мовиться й у законі про особливий статус Донбасу.

      Ще на початку травня радник з питань оборони Володимира Зеленського Іван Апаршин зазначав, що амністія може стосуватися лише загальної частини людей, які, можливо, ухвалили не зовсім правильне рішення, але вони не вбивали людей і не розстрілювали солдатів. Натомість амністія не може поширюватися на тих поплічників окупантів, на чиїх руках – кров українців.

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      Преидент Зеленський, зі свого боку, вважає, що окупований Донбас не має мати особливого статусу. Крім того, він заявляв, що не підпише закон, який би гарантував амністію для бойовиків окупованої частини Сходу України.

      Щодо розв'язання конфлікту на Донбасі президент говорив, що це одне з його ключових завдань. І певні зрушення у цьому питанні вже є – у районі станиці Луганської сторони як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів. Також з 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир’я.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Дмитро Разумков Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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